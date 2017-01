Til Rennebu kommune

Hva med kommunestyrevedtaket fra 1. april 2014? Skolesaken skulle ligge i ro i denne perioden. Nå ligner det på en gedigen aprilspøk. Sist på oktober sto det med store svarte bokstaver på første side i Opdalingen:

«Rådmannen foreslår å legge ned Innset skole og barnehage fra høsten 2017.» Reaksjonen kom umiddelbart: «Dette kan ikke være rett!?»

Kommunen skulle spare 7 millioner, 3 millioner skulle spares på å legge ned vår skole. I mitt spørsmål til rådmannen svarte han at det var «god margin», men detaljer kunne han ikke gi meg. De andre 4 millionene skulle spares inn på administrasjonen.

Ikke lenge etter kom nyheten om at også Voll skulle legges ned. Reaksjonen der var også den samme. Mange flotte, saklige innlegg har kommet inn fra skuffede foreldre og andre, som hadde krav om å beholde skolene i distriktene, - beholde liv og røre i bygdene omkring.

Hva er egentlig Rennebu uten bygdene våre? Takk særlig til Gunn Marie som tok med Innset i innlegget sitt. Det er, ærlig talt, sjelden kost. Det betyr for meg at vi er glad i og trives i bygda vi bor i.

Vi er vel like verdifulle borgere samme hvor vi bor i kommunen?

Tirsdag 10. januar 2017 vil være en dag vi ikke glemmer så lett. En kort prat med en travel ordfører tidlig på dagen holdt faktisk liv i håpet. På spørsmål om det var slik at hvert parti måtte stemme likt, svarte han at det var opp til hver enkelt å ha sin egen mening, - de sto fritt der, - altså ingen «partipisk».

Jeg rakk å si at da håpet jeg at en og annen måtte få et stikk i hjertet, så de fikk lyst til å holde liv i bygda vår. Svaret var: «Vi får se hva det blir til, men Innset ligger dårlig an.» Jeg var ikke på møtet, men fikk oppdateringer om mye av det som ble sagt.

Ola T. Lånke sa: «Legg ned Innset og bevar Voll.» Det sved ganske godt i hjertet mitt. Rådmannen gjentok at: «Vårt nei til Oppdal har satt oss i denne situasjonen.» Det var brutalt sagt. Skal vi straffes for å si vår mening i en real folkeavstemning?

Ordføreren skrev jo i Opdalingen at det var ingen sammenheng mellom de to sakene. Timene gikk, og her i huset gikk det i strikking, kaffedrikking og spenning.

Håpet levde i seks timer til det kom melding: Innset skole og barnehage pluss Voll skole legges ned. En stemme overvekt i en så viktig sak! Det feltes rått og brutalt.

Er fullt klar over at flertallet bestemmer, det er barnelærdom. En klok person har sagt: «Folk vil glemme hva du sa og gjorde, men aldri hvordan du fikk dem til å føle seg.»

Hvorfor er det vi som bor rundt omkring i bygdene som skal rammes? Skolenedleggelse er uopprettelig. Innset skole er en god skole. Spør dem som har flytta hit! Mange yngre familier har flytta hit for at barna skulle få gå på en god og mindre skole. Hva med dem?

Er Rennebu kommune egentlig interessert i å få flere innbyggere? Det begynner jeg å tvile på. Blir Berkåk skole en god skole for alle når 80 elever til kom mer dit? Min erfaring er at den aldri har vært bedre enn de andre skolene i Rennebu.

Dette var et vedtak som gjorde oss veldig, veldig skuffet. Er det virkelig lov å legge ned skoler på grunn av økonomi? Hele prosessen har vært et hastverks-prosjekt uten sidestykke. To og en halv måned tok det for å rasere to trivelige bygdesamfunn.

Det er helt utrolig! Så skal tida vise oss hvordan administrasjonen i Rennebu bruker de pengene de har spart på å mørklegge framtida vår. En skole er jo et hus med tak og vegger og framtida inni!

Dere har en kjempestor oppgave foran dere. Først med å gjenopprette tilliten til oss «vanlige» bygdafolk, og så ta vare på framtida vår. Barna som skal ha tilhørighet og trygghet i sin egen bygd, skal de bli sendt hit og dit for å lære de grunnleggende tingene og også bli gode samfunnsborgere? Det er et voldsomt ansvar dere har påtatt dere!

Vi er fortsatt oppegående, og yngre krefter snakker om privat skole, privat barnehage og grensejusteringer. Så får vi se hva tida framover vil bringe, - men jeg føler at siste ordet ikke er sagt i denne saken.