- Kan ikke bidra til et forlik når jeg sitter som tilhører

Jeg sitter ikke i Rennebu kommunestyre, ikke i kommunestyregruppa til Rennebu Arbeiderparti, men er medlem i Rennebu Arbeiderparti.

Ola T. Lånke i Rennebu KrF sier i Opdalingen 16. januar at Berntsen er på villspor. Det kan godt tenkes, men jeg kan da vel ikke bidra til et forlik i et kommunestyremøte når jeg ikke sitter i kommunestyret, men sitter som tilhører.

Det var noen av tilhørerne som forsøkte å blande seg inn i kommunestyremøtets forhandlinger, men ble korrekt avvist av ordfører Ola Øie. Ola T. Lånke kan vel ikke mene at cirka 50 til 60 tilhørere som er tilstede i et kommunestyremøte, skal delta aktivt sammen med de folkevalgte under kommunestyrets behandling av saker?

Det er korrekt at KrF`s Ola T. Lånke ba om ordet og anmodet om at man måtte vurdere utsettelse, siden stemningen hadde svingt slik gjennom møtet. Lånke henvendte seg til ordføreren og spurte om det ikke var klokt å utsette avgjørelsen.

Da debatten var avsluttet spurte ordføreren om det var noen som forlangte ordet. Det var ingen som forlangte ordet og ordføreren refererte de innkomne forslag og tok forslagene opp til votering. Helt korrekt prosedyre etter min mening.

Ola T. Lånke sier at et forslag om utsettelse ville blitt nedstemt og at det derfor heller ikke var klokt å fremme det. Et nedstemt forslag ville ikke ha forandret noe som helst der og da. Slaget var tapt.

Det kan ikke være begrunnelsen for at KrF ikke fremmet et utsettelsesforslag. Fordi KrF`s eget forslag, blant annet om å videreføre Voll skole og barnehage, ville blitt nedstemt. Da forstår jeg det slik at heller ikke dette forslaget ville vært klokt å fremme.

Men KrF fremmet sitt forslag, selv om de viste på forhånd at det ville bli nedstemt, i håp om å få det vedtatt likevel. Det er vel slik det fungerer. Forslag må først fremmes, om en skal ha mulighet til å votere over det, og deretter bli vedtatt eller nedstemt.

Nei, Ola T. Lånke, jeg mener fortsatt at KrF hadde nøkkelen til å få til et bredest mulig forlik om skolestrukturen i Rennebu, men de brukte den ikke.

Men når er et vedtak nå er tatt, håper jeg inderlig at også KrF i Rennebu vil være med å bruke «nøkkelen» for å åpne låsen til Rennebu- barne og ungdomsskole på Berkåk fra skolestart høsten 2017.