Det var mange tilhørere som satt i Kultursalen på Berkåk tirsdag 10 januar når kommunestyre behandlet skolestrukturen i kommunen. Jeg satt der selv i de 5,5 timene debatten varte, og det ble virkelig en «politisk» stemning i salen etter hvert som debatten skred frem.

Det var, etter mitt skjønn, meget gode innlegg av faglig karakter. Innlegga beskrev den økonomiske situasjonen i kommunen i dag og frem i tid, og kommunens skolestruktur med tre skoler i dag og om reduksjoner i antall skoler frem i tid.

Etter hvert som forslagene ble fremmet, forslaget først fra felleslista H/V som fremmet rådmannens innstilling om å legge ned Voll skole, Innset skole og Innset barnehage fra 01.08. 2017.

Forslag fra KrF om å videreføre Voll skole og barnehage, samt legge ned Innset barnehage om ett år, men at skolen legges ned fra skoleåret 2017/2018.

Forslag fra Sp om å opprettholde dagens skolestruktur med tre skoler i ytterligere ett år, føltes det som om debatten fikk en annen karakter fra faglig innhold til politisk innhold.

Dette inntrykket forsterket seg etter hvert som gruppeledere møttes, og gruppemøter ble avholdt under veis i debatten.

Jeg følte, der jeg satt i salen å hørte på, at nå var debatten gått over til «politisk» debatt. Da gikk en over til å «beskytte» de forslagene som hver enkelt gruppe hadde fremmet i stede for å finne bredest mulig løsning som var samlende for kommunestyret å bli enig om i en så viktig og vanskelig sak.

Det virket på meg som om at en plutselig stod overfor et resultat i avstemning som ville gi et knappest mulig flertall for ett eller annet forslag. Det var da KrF's Ola T. Lånke tok ordet og åpnet for muligheten for å utsette saken.

Det er her jeg mener KrF hadde nøkkelen til å få til et bredest mulig flertall fra kommunestyremøte, ja kanskje et enstemmig kommunestyre kunne ha stått bak et slikt forslag. Jeg lurer derfor på hvorfor KrF`s Ola T. Lånke ikke fremmet dette utsettelsesforslaget når han ga til kjenne bekymring for at «saken burde vært utsatt når så mange har problemer med å bestemme seg.

Her må vi tenke oss om og bruke mer tid, saken er så alvorlig at en må ile langsomt». Men han fremmet ikke forslag om å utsette saken?