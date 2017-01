Hva visste du, Berntsen?

Diskusjonen om hva som ville vært klok strategi foran avgjørelsen om skolesaken i Rennebu kommunestyre 10 . januar, kan være vanskelig å holde tråden i for den som ikke har fulgt den på nært hold.

Jostein Berntsen og jeg burde kanskje heller tatt oss en kaffeprat om saken i stedet for å debattere den i media. Jeg anser derfor dette innlegget som mitt siste ord i denne omgang.

Berntsen tviholder i sitt innlegg 25. januar på at KrF hadde en nøkkel til bredt forlik som vi ikke brukte. Ja, Jostein, vi hadde en nøkkel til forlik, men Ap/H/V-fraksjonen sa nei. Som nevnt i mitt forrige innlegg brukte jeg mye tid i dagene før kommunestyremøtet på å bane vei for et forlik gjennom samtaler, i første rekke med ordfører Ola Øie, men også med varaordfører Marit Bjerkås, men det ble med forsøkene.

Invitasjonen til forlik stod ved lag også under kommunestyremøtet, og lenge lå det i luften at saken kunne få et annet utfall enn den fikk. Som Ragnhild Løvseth Øverland skrev på Opdalingens nettside 15/1 ble nøklene ”servert på sølvfat for at Ap og H/V kunne få ta i mot dem og bruke dem”.

Jostein Berntsen gjør imidlertid et stort nummer av at undertegnede ikke fremmet forslag om å utsette saken, slik jeg antydet muligheten av fra talerstolen før voteringen. Nei, i den korte pausen før den endelige avstemningen sonderte jeg med representanter for fraksjonene, men fikk ingen forståelse for et slikt forslag, tvert i mot, responsen var negativ.

Et forslag om utsettelse ville ha blitt stemt ned, og jeg kan ikke se hvordan et nedstemt utsettelsesforslag kunne brukes som nøkkel til å åpne for et bredt forlik. Saken kunne snarere, om mulig, ha blitt enda mer fastlåst.

Berntsen er på villspor! - Enten har Berntsen fulgt for dårlig med i timen, eller så bedriver han regelrett villedning, mener Ola T. Lånke.

I ettertid har jeg imidlertid likevel lurt på om Berntsen har satt fram sin påstand fordi han visste noe jeg ikke visste, at det fantes en eller flere representanter i flertallsfraksjonen (AP/H/V) som ville ha støttet en utsettelse dersom forslaget hadde kommet, men som ikke ville fram med det. Hvis det var tilfelle, er det selvsagt svært uheldig og klandreverdig at de eventuelle representanter ikke selv ga signal om dette. Muligheten var der. Og ville de da ha stemt for?

En annen sak er at hvis Berntsen mener å vite at det ville ha vært flertall for utsettelse av skolesaken, og at den burde ha vært vurdert i flere runder, ja, så er det ikke sikkert at det er for sent. Redaktør Tore Aasheim skrev på lederplass dagen etter kommunestyremøtet at ”i god skolestrukturtradisjon er det en viss fare – eller mulighet - for at siste ordet i saken ikke er sagt”. Dersom det er slik at mange nok er enig om at det gikk for fort i svingene, er det som kjent ingen skam å snu.

Til slutt: Jostein Berntsen sier at han ikke kunne bidra til et forlik når han bare satt som tilhører og ikke var med i kommunestyregruppa. Selvsagt mener jeg ikke at han skulle ha blandet seg inn i forhandlingene i kommunestyret. Men det er ingen tvil om at det ble drevet korridorpolitikk i pausene mellom slagene den 10. Januar. Korridorpolitikk skulle være en øvelse den gode Berntsen ikke er ukjent med. Han ville nok blitt lyttet til om han hadde framført sitt budskap til sine venner i kommunestyret. Det er ikke sikkert han hadde nådd fram han heller, men det kunne kanskje ha vært forsøket verdt.

En ting tror jeg sikkert Jostein Berntsen og jeg kan enes om uansett, at vi ønsker å bruke de nøkler som til enhver tid finnes for å sikre barn og unge i Rennebu så gode oppvekstvilkår som mulig innenfor mulighetenes ramme.