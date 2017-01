Offer for egen fortreffelighet?

Det skjer igjen og igjen – når politikerne mister kontakten med sine velger går det galt; både for politikerne og velgerne.

Det kommer nemlig alltid til et kritisk punkt for folket der ute. Når politikerne glemmer hvorfor de sitter i de posisjonene de sitter og de ikke lenger klarer å holde kontakten og kommunikasjonen med dem som ga dem makta i utgangspunktet så vil velgerne ha et skifte, uansett.

Det er dermed ikke sagt at alle politikere som for eksempel gjennomfører upopulære politiske vedtak, blir skiftet ut av velgerne. Det er her det politiske håndverket kommer til nytte. Dersom man klarer å formidle hvorfor vedtak gjøres, hvorfor man er nødt til å prioritere sånn og slik, da forstår folk både handling og konsekvens.

I tillegg til politisk kløkt og erfaring, så er det viktig med åpenhet og ærlighet – velgerne må i alle fall få det inntrykket av sin tillitsvalgt. En politiker som på slutten av dagen blir mistrodd eller mistenkt for å fare med løgn eller dobbeltspill kan pakke sammen, først som sist.

Uten sammenligning for øvrig så er det vel slik at i tillegg til en noe sær valgordning, så var det folkets misnøye og forakt ovenfor politikerne som til slutt ga verden Trump.

Selv om politikerne og administrasjonen sitter på fakta og kunnskap som rettferdiggjør skolenedleggelsene på Voll og Innset, så har man ikke vært flinke nok til å bringe denne kunnskapen videre til grendefolket. Sånt skaper mistro, mistanker og forakt ovenfor både politiske vedtak og de som gjør vedtakene.

Samtidig så manglet det heller ikke på advarsler og informasjon om konsekvenser av et "nei" i forkant av folkeavstemningen om sammenslåing av Oppdal og Rennebu. Det ble likevel "nei", og derfor burde både administrasjon og politikere ha utvist større politisk klokskap når de så fort – etter deres eget utsagt – ble nødt til å igangsette tiltak og ta konsekvensene av den nye økonomiske virkeligheten i Rennebu.

Handlekraft er bra, men mange har nok lent seg litt for mye på sin egen fortreffelighet, og glemt at det er "de der ute" som både bestemmer og reagerer.