Pigg eller ikke pigg?

Vinteren er lunefull, mer lunefull enn den noengang har vært. I hvert fall for de med kortidshukommelse, og det gjelder vel for de fleste av oss, eller?

Vinterføret er mer ustabilt og uforutsigbart enn det meste, men for å gardere seg, og nå snakker vi om veiene vi kjører etter, iverksetter "myndighetene" salting av alle hovedferdselsårer så snart metereologene varsler vinter. Eller helst før.

Noe som er til stor irritasjon for vi som ser bilene ruste mer enn noen gang, og som vokste opp i en tid, da vanlig strøing med sand gjorde susen. Ikke tror jeg det blir mere krevende å kjøre på sand kontra salt heller, snarere tvert i mot, vil jeg nesten påstå.

Men så har jeg da også såpass til langtidshukommelse, at jeg ennå husker de vakre sandkornene som dekorerte den sirlige brøytede veien. En vei det lå snø på, ikke grøtaktig slaps.

Jeg er med andre ord i mot salting av våre veier.

En annen diskusjon er bruken av pigg, kontra piggfritt. De som foretrekker piggdekk, kjører (tror jeg) helst utenfor bykjernen, men uansett, når de noen ganger må innenfor nevnte kjerne, skal det betales piggdekkavgift.

Okei, vi vil jo alle ha renest mulig luft å puste i, så vi lar denne avgiften, som kommer på toppen av mange andre avgifter, passere, uten det helt store engasjementet.

Er vi smarte, og bruker føttene i stedet for bil, noe som jo er miljøvennlig, er det på mange måter motsatt. Slik som vintrene er blitt nå for tiden, velger stadig flere pigg under skoa, før de drister seg ut på hålka. Et tiltak som gjør at de i det hele tatt våger seg ut.

Konklusjon; pigg kan være miljøvennlig og nærmest det motsatte. Alt etter som.