Kommuneplanlegging?

Kommunestyret ga 1. februar 2017 (flertallet 24 av 25) ga uttrykk for at de vil akseptere at det aktuelle arealet på eiendommen 296/1 blir utbygd med hytter, slik det ble søkt om i brev fra Saltdalshytta.

Ordføreren forsikret mange ganger at kommuneplanen var juridisk bindende for utbygging med hytter. Også flere representanter anså det opplagt, og at det var helt uakseptabelt å snakke om at det aktuelle arealet ”skulle føres tilbake til landbruksareal” (LNF), slik de uttrykte seg.

En representant sto likevel fast på det standpunkt som hadde et flertall bak seg i bygningsrådet, at det fortsatt burde være landbruksareal. Dette synet ble premiert med sterke og til dels ufine utfall både mot Senterpartiet og denne ene representanten, særlig fra Ap’s representanter.

Imidlertid var påstandene om kommuneplanens bindende virkning for hyttebebyggelse uriktig, både i rådmannens og ordførerens framstilling. Jeg sa fra om dette under møtet, og rådmannens representant bekreftet at omhandlede areal fortsatt er rettsgyldig regulert til landbruksformål i en reguleringsplan fra 1984.

Men så vidt jeg kunne bedømme lukket nesten alle representantene ørene for den informasjonen som ble gitt. Årsaken til denne merkelige (for ikke å si planløse) situasjonen, er å finne i gjeldende arealdel i kommuneplan der det er inntatt følgende passus: ”Tidligere vedtatte reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel.”

Kommunestyrevedtaket ble fattet med grunnlag i feilaktige opplysninger, og vedtaket har rettslig sett ingen betydning for den planmessige arealanvendelse av dette området.

I kommuneplanens arealdel er det i tilknytning til forannevnte passus også inntatt følgende tilleggspassus: ”Ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og tidligere reguleringsplan skal kommunestyret sørge for at det blir vedtatt ny reguleringsplan for det aktuelle området, slik at tiltak etter plan- og bygningsloven paragrag 1-6 kan behandles og godkjennes med grunnlag i ny reguleringsplan.”

Dette betyr at kommunestyret ved en ny reguleringsplan må bestemme hvilken arealanvendelse som skal gjelde i fortsettelsen der det er motstrid som i dette tilfellet. Etter kommunestyrets vedtak 1. februar kan løsningen virke opplagt, men en bør ikke glemme at kommunestyret for knapt to år siden på denne intrikate måten, vedtok at arealanvendelsen for dette området skal være landbruk. Og det er med dette utgangspunkt landbruksmyndigheter og fylkesmann må vurdere en endring av arealanvendelsen i en ny reguleringsplan.

Jeg nevner at tidligere kommuneplaner alltid har tilkjennegitt generelt at løsninger gitt i ny arealdel skal gå foran eldre reguleringsplaner, og dette er i samsvar med en generell tolkningsregel for alle lover og bestemmelser.

Når dette ble endret i siste kommuneplan, har det sin årsak i at rådmannen etter hvert som Kløvervegsaka skred fram, stilltiende måtte innse at han hadde håndtert denne saka på en særdeles klønete og uriktig måte i forhold til kommuneplanens klare beskjed. Som de interesserte vil huske, ville det eneste riktige være å behandle spørsmål om fortetning i sentrumsområdet i samsvar med reglene for fortetning som var vedtatt i kommuneplanen.

Rådmannen og et knapt kommunestyreflertall holdt utrolig nok fast ved at reguleringsplanen fra 1976 skulle gjelde fortsatt på tross av de klare i reglene om endring som var vedtatt i kommuneplanen. Rådmannen holdt hardnakket fast ved sin uriktige og lite framtidsorienterte forståelse av regelverket, og for liksom å forsvare sin beklagelige oppførsel i Kløvervegsaka, bestemte han seg for seg for å snu nevnte prinsipp i kommuneplanen for framtida.

Ap-flertallet opptrådte som vanlig som løpegutter for rådmannen, og konfirmerte dessverre denne merkelige endringen som lett kunne føre til helt uventede og umulige situasjoner. Og det ser vi nå et klart eksempel på. Dersom de samme representantene som stemte for den gamle reguleringsplanen framfor den nye kommuneplanen i Kløverveisaka, og nå med støtte i kommuneplanen, fastholder dette synet ved avgjørelsen av arealanvendelsen i Stølen, kan det bli spennende å se om Saltdalshytta sitt nye planforslag får flertall.

For å redde noe av kommuneplanleggingens betydning når det oppstår motstrid, fant jeg det nødvendig å kjempe for den forannevnte tilleggspassusen i forbindelse med sluttbehandlingen av gjeldende kommuneplan.

Når jeg sier ”kjempe”, så er det riktig, for verken rådmannen eller Ap-flertallet ville godta noe som helst avvikende forslag fra min side. Etter å ha innhentet underhånds uttalelser både fra øst og vest, og sine venner i fylkesmannsadministrasjonen, fant de ”aller nådigst” å kunne godta denne passusen. Som nå altså kan redde situasjonen med en ny reguleringsplan, i stedet for en eventuell fullstendig kommuneplanendringsprosedyre med tvilsomt resultat.