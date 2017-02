Same eller ikke same...

Jeg prøvde å forklare en bekjent som selv var same, at jeg på grunn av mine nordnorske røtter og aner visstnok skulle være en eller annen brøkdel same. Hun og mange med henne mener at det å være same er like mye en følelse og en stolthet som ren genetikk.

Den gang bodde vi begge i landets største samekommune; i Oslo. Jeg så henne aldri i noe samekofte, men hun var helt tydelig stolt over sin bakgrunn og hadde stor kunnskap om spesielt den nordsamiske kulturen.

I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble arrangert i Tråante (Trondheim), der den viktigste kampsaken var å kjempe mot den ellers så brutale fornorskingspolitikken som ble tredd nedover hodet på den norske urbefolkningen.

Mye har skjedd siden dengang, samene har til og med fått en offisiell unnskyldning fra den norske stat for måten man mot bedre vitende behandlet samefolket på, men hvor står vi egentlig i dag?

Det sør-samiske språket er nesten fornorsket helt bort. I dag er det knapt 500 personer som snakker sørsamisk. Forsvinner språket forvinner en viktig del av kulturen, og den sørsamiske kulturen er faktisk en del av oss som bor her i sør, selv om vi har en større brøkdel norsk i oss.

Selv om vi må ta innover oss at forholdet mellom samer og nordmenn i perioder ikke har vært særlig godt og at dette stort sett har gått ut over samene, så kan vi ikke la det gå hundre nye år før vi skjønner hva kan miste av kultur og kunnskap.

I dag jobber flertallet av samene med andre ting en rein. Likevel, reindrift er en del av landbruket som både utnytter fjellets ressurser, som er bærekraftig og som også kan løfte fram reiselivsnæringa i distriktet vårt.

Vi reiser utenlands for å lære mer om indianere, aboriginer og eskimoer, men hvor mange tenker over at vi har vårt eget urfolk som har kultur og tradisjoner som kan være minst like spennende? Urfolket skal heller ikke bare en turistattraksjon, de er kultur- og kunnskapsbærere som kan berike vår egen kultur.

Om vi setter oss litt mer inn i hva denne kulturen har å tilføre oss, kanskje flere oppdager at vi er litt same alle som én?