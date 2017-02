Ordfører Welander, mangel på politisk folkeskikk

At innsetingene inviterer ordføreren i nabokommunen til å komme på besøk er for så vidt greit nok, men at ordfører Welander da tropper opp uten ordføreren i vertskommunen og lefler med innsetingene, er rett og slett mangel på politisk folkeskikk.

Ordfører Welander burde selvsagt ha svart på invitasjonen med å forutsette at da måtte også ordføreren i vertskommunen inviteres med. Samt gitt beskjed om at først måtte de klarere saken i egen kommune før slike drøftelser.

Det var det ordføreren i Rissa kommune klart sa fra om da Verrabotn krets, i Verran kommune i Nord-Trøndelag, vurderte å få flytte over til Rissa kommune.

Ordfører Welander går ut frekt og freidig og gir uttrykk for at hun har forståelse for ønsket om grensejustering, ifølge avisa Sørtrøndern. Bakgrunn for at innsetingene kommer med dette besøksønsket berører hun klokelig nok ikke. Det gjelder nedleggelse av Innset skole, som selvsagt er en lei sak både for innsettingene og Rennebu kommune, som er et resultat av at regjeringa reduserer fortløpende inntektene til distriktskommunene. Regner med at representantene for Innset krets la fram ønske om at skolen igjen måtte videreføres om det ble grensejustering, og hva svarte ordfører Welander til dette?

Regner imidlertid med at Welanders besøk uten at vertsordføreren var med, skyldes uvitenhet om kommunal konstitusjonell praksis på dette området. Men likevel, mangel på politisk folkeskikk var nok denne reisen til Innset.