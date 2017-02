1. april lanseres det nye nettstedet til Visit Oppdal. Målet er at Oppdal profileres som et av «Norges beste alpinsteder» og «Her finner du snø i vinterferien» (sitat OPP-avisa 23. februar).

Slik blir Visit Oppdals nettside Fra og med 1. april skal man kunne finne destinasjon Oppdal på Visit Norway sin nettplattform.

Å ha mål er viktig. Enda viktigere er det å formulere gode mål som er skapt for å lykkes.

Vi bor i ei fantastisk naturskjønn bygd, og Oppdal er et yndet utgangspunkt for fjellturer, sommer som vinter.

Oppdal er også kjent for å ha ett av Norges største alpinanlegg med utallige muligheter, men det krever en innsats – det holder ikke bare å inneha det største anlegget, det må gjøres en innsats i anleggene slik at det blir attraktivt!

Når det gjelder snøgaranti, så vil jeg tro at vi er kommet langt, men vi har etter hvert blitt et farende folkeslag – nye destinasjoner utforskes, og selv om uttrykket «borte bra, men hjemme best» fortsatt står sterkt, gjelder det ikke på alle områder.

Nå har ikke jeg tenkt å fremstå som en grinebiter, jeg har vært en trofast sliter av bakkene i bygda i snart 50 år og har storkosa meg med det, og det har jeg fortsatt tenkt å gjøre. Men Oppdal har et stort forbedringspotensiale på mange områder, og det tror jeg vi kan være enige om.

Ta for eksempel trafikkavviklinga i vinterferien. Her oppstod det dag etter dag etter dag det komplette kaos. Og her er jeg tilbake til det jeg innledet med, det er viktig å formulere et mål en kan lykkes med – og det skulle da ikke være så vanskelig å få løst nettopp dette problemet.

Med enkle grep og få ressurser, ressurser som allerede var i bruk faktisk, men som ikke evnet å se at når det står parkert biler langs veien opp til Vangslia, samt i hytt og pine – ja, så kan du ikke slippe trafikken av gårde begge veier samtidig. En behøver ikke være rakettforsker for å skjønne det.

Det skal gå an å frakte folk fra Fjellvang opp til heisanlegget på mindre enn 40 minutter, noe som var tilfellet på én av dagene i vinterferien, bare for å ta et eksempel.

Når det gjelder bespisning, så er det et kapittel for seg og noe jeg ikke skal begi meg ut på å kommentere, men vi har en mathall her i Oppdal med et bakeri som har blitt viden kjent for sine gode brød. Det generer folk til stedet, og ekstra mye folk i vinterferien.

Da holder det ikke å bake samme antall brød som det gjøres resten av året, sånn at folk som kommer for å handle møter tomme hyller og beskjed om å huske at det er vinterferie og ting blir fort utsolgt. Kanskje det var en idé og bake noen flere brød, da…

Mål blir gjerne satt når motivasjonen er på topp, og skriverier som dette gjøres gjerne når frustrasjonen er størst, men det er viktig å si ifra – og det må bygges en kultur der det lønner seg.