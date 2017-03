Ikke nøl med å ringe legen hvis du føler at noe ikke stemmer

Som mamma har man mange bekymringer. Uansett hvilken dag det er nøler man ikke med å ringe legen, En lørdag for kort tid siden virket vår lille Emma syk. Hun hadde grønn-gult snørr og en stygg hoste.

Vi var på hytta i Årsund litt utenfor Kristiansund, og begynte å bli bekymret for om det kunne være RS-viruset. Vi ringte legevakta i Kristiansund og fikk komme inn med en gang. Vi pakket sammen en bag i tillfelle vi ble lagt inn.

Da vi kom fram til legevakta sjekket legen lungene, men der var det ingen store med ulyder. Mammahjertet var fortsatt urolig, så vi ble sendt opp til barnelegen på sykehuset, der det ble tatt RS-prøve. Ja, vår lille jente, som da bare var tre uker, hadde fått RS-virus. På sykehuset syntes de jenta vår var frisk nok til at vi kunne dra hjem. Vi gjorde som de sa. Vi tror jo på legen?

Kvelden kom og jeg følte meg ikke trygg. Emma hadde fortsatt en stygg hoste og veldig tett nese, uansett hvor mye jeg fikk ut. Jeg var redd hun skulle kveles når de stygge hosteanfallene kom. Vi bestemte oss for å sitte oppe sammen med henne den natta. Først min mor (mormor), før tok jeg over vakta midt på natta.

Da jeg avlastet mamma fortalte hun at Emma hostet så mye at hun fikk pustestopp. Det gikk fort over, og hun virket helt fin etterpå.

Morgenen kom og vi satt og spiste frokost. Emma lå i armene mine, jeg ville ikke la henne ligge alene. Da skjer det igjen. Plutselig ser jeg at hun blir blå etter et hosteanfall. Jeg ble livredd og i sjokk, og ga henne raskt til mamma, som la henne over armen og dunket henne i ryggen. Etter hvert fikk hun fargen tilbake og virket fin.

Mammahjertet gjorde så vondt og tårene trillet. Sjokket kom. Ingen tvil, vi måtte ringte 113, Tårene rant mens jeg tastet inn 113 på telefonen. Jeg forklarte situasjonen om at jenta mi hadde hatt to pustestopp, og ønsket derfor å dra til sykehuset fortest mulig.

Da det gjaldt ei jente på kun tre uker tenkte jeg det skulle bli lett å få ambulanse til sykehuset. Men nei, jeg ble satt over til legevakta i Kristiansund. Her fikk jeg til svar at det var jo ikke noe de kunne gjøre annerledes i en ambulanse enn det jeg kunne gjøre bak i min egen bil.

Jo, i en ambulanse finnes oksygen og et helsepersonell som kan mye mer enn det jeg kan. Bare det å få den tryggheten om å komme fort fram er godt. Jeg følte legevakta behandlet meg veldig useriøst. De tok det ikke på alvor i det hele tatt. Fortvilt var vi alle sammen, og bestemte oss for å pakke sammen og dra hjem til legevakta i Oppdal.

Før vi dro fikk hun enda et pustestopp. Det tredje pustestoppet på 12 timer! Turen hjem til Oppdal var nervepirrende. Jeg kjørte, og min mor satt bak sammen med Emma. Bilturen gikk fint, uten pustestopp. Takk og lov. Vi ringte legevakta i Oppdal, og fikk time kort tid etter at vi kom hjem.

Jeg hadde på forhånd pakket bag til Emma og meg selv. Jeg ville at vi skulle legges inn på St. Olavs Hospital i Trondheim, uansett hva legen mente. Heldigvis var legen enig. St.Olavs neste stopp.

For å komme oss dit måtte vi ta taxi. Alle ambulansene var opptatt. Jeg ga tydelig beskjed om at jeg ikke ville føle meg trygg i en taxi med lille tuppa, men skyssen kom og vi dro innover.

Mens taxisjåføren kjørte lyste jeg på ansiktet til Emma med telefonen for å følge med fargen hennes. Fingrene mine la jeg på brystkassa hennes for å kjenne hvordan hun pustet. Livredd var jeg. Så redd at tårene lå i øyekroken nesten hele veien inn til Trondheim.

Trafikken gikk sakte, det var snøvær og kø. Vi hadde akkurat passert Ler da Emma begynte å hoste kraftig igjen. Hun begynte å bli blå i ansiktet. Plutselig sluttet hun å puste. "Nå river jeg henne ut av bilstolen!", ropte jeg til taxisjåføren. Stakkars sjåføren som ble utsatt for dette. Han spurte om han skulle stoppe, men jeg sa nei, bare peis på. Jeg ville komme raskest mulig til akutten. Heldigvis fikk hun fort tilbake pusten, og jeg satte henne tilbake i bilstolen.

Endelig kom vi fram til St.Olavs. Her ble vi ble tatt imot med en gang. Emma var ennå blå i ansiktet. Flere leger tok hånd om henne, og de tok masse prøver. Vi var på intensiven i tre dager. Der fikk hun oksygen, highflow og sonde. Etter det ble det isolat i tre nye dager.

Mitt råd er at ingen må nøle med å ringe legen om man er usikker og føler at noe ikke stemmer. Som mamma må man følge mammahjertet. Det er det som oftest stemmer

Heldigvis gikk det bra denne gangen, men det er takket være moren min, taxisjåføren og meg selv, som fikk Emma til St. Olavs Hospital på egen hånd.

Takk også til St.Olavs som tok godt vare på jenta mi og meg.