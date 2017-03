Gjevillvatnet – hva nå TrønderEnergi?

Oppdal Hytteforum har i flere møter med TrønderEnergi lagt frem våre synspunkter på at vannstanden i Gjevillvatnet har vært meget lav de siste årene.

Dette medfører selvfølgelig: Reduserte fiskemuligheter og levevilkår for fisken, ubrukelige forhold for båtfolket, triste badeforhold og ikke minst en visuell ødeleggelse av en av landets vakreste seterdaler.

Vi er av den oppfatning at TrønderEnergi på samme måte som oss ønsker å holde vannstanden så høy som mulig, slik at de miljømessige ulempene reduseres. Men så langt har det ikke kommet fram noe konkret hva TrønderEnergi vil bidra med for å gjøre forholdene bedre.

Vil vi derfor sette pris på å få svar på følgende spørsmål:

1. Hva vil TrønderEnergi gjøre for å holde vannstanden så høy som mulig de kommende sesonger?

2. Vil TrønderEnergi redusere kraftproduksjonen med formål å holde vannstanden så høy som mulig gjennom sommersesongen?

3. Vil TrønderEnergi gå i dialog med fiskeforvaltningen med tanke på å redusere kravene til vannføring i Driva? (ny fiskesperre i Driva)

4. Hvordan ser TrønderEnergi på det forhold at man år etter år bryter kravene til de terskelverdiene som er gitt i konsesjonsvilkårene? Vannstanden skal være på kote 656,80 – dvs. 4 m under topp nivå – pr. 1 juni?

Oppdal Hytteforum ser fram til et raskt svar som forhåpentligvis gagner alle parter, ikke minst brukerne av den vakre Gjevilldalen.

Oppdal Hytteforum