Gratulerer damer!

Et samfunn som gir kvinner like rettigheter som menn, er et godt samfunn å leve i, både for kvinner og menn.

8. mars feires som den internasjonale kvinnedagen, men i Oppdal og Rennebu er det smått med både faner, tog og flammende taler. Er det virkelig slik at kvinner og menn er helt likestilt i våre to kommuner, og er det virkelig ikke mer å kjempe for?

Selv om lover og regler tegner et kart som speiler dagens virkelighet, så er det vel også slik at kartet ikke helt stemmer overens med terrenget.

Jo, Oppdal har både kvinnelig ordfører og varaordfører, Rennebu har kvinnelig varaordfører og det sitter flere kvinner i viktige og ledende stillinger rundt omkring. Det er solskinnshistoriene, og de skal vi ta vare på.

Men så vet vi fra arbeidslivet at kvinner er overrepresentert i lavtlønna yrker, samt at kvinner får generelt lavere betalt enn menn for samme type arbeid. Det er vel ikke akkurat likestilling?

Kvinner og menn er forskjellige, men det betyr ikke at vi skal forskjellsbehandles. På samme måte som vi ikke skal forskjellsbehandle på basis av hudfarge, seksuell legning, kulturell bakgrunn eller tro.

På flere fronter ser vi at kvinners rettigheter er under press. Mange steder i verden, til og med i det vestlige USA er kvinners rett til å bestemme over egen kropp under sterkt press. Det å kjempe for selvbestemt abort er ikke det samme som å kjempe for flest mulig aborter.

Og det blir jo nesten komisk når mørkemennene som vil frata kvinnene retten til selv å bestemme, svært ofte er de samme som også kjemper imot spredningen av informasjon og kunnskap om seksualitet og familieplanlegging – noe som på sikt faktisk ville ha redusert antall uønskede svangerskap.

Det å arbeide mot kroppspresset som kvinner utsettes for, og som nå på god vei er i ferd med å smitte over på oss gutta, er også kvinnekamp med positive bieffekt for mannfolkene. Det å av-objektivere kvinner innen for eksempel dette med seksualitet vil også gagne mennene, og det å stå opp for innvandrerkvinner vil bidra med en bedre integrering.

Kanskje burde vi fokusere på 8. mars som noe mer enn bare en kvinnedag, kanskje dagen rett og slett også gir en ok effekt for gutta?

Enn så lenge er det likevel damenes dag – og det er helt greit å gratulere dem med dagen!