Grøntareal må få være i fred

Senterpartiet som ellers er ivrige nok etter å beskytte dyrka mark og grøntareal la denne uken fram et forslag i bygningsrådet om å legge deler av flerbruksområdet i Oppdal sentrum under asfalt.

Det er nok både næringslivsaktører og boligbyggere som gjerne skulle slått kloa i området sørvest for Russervegen, men her håper vi at våre folkevalgte holder stand.

Som representanten Anne-Grete Hoelsether fra Arbeiderpartiet så treffende sa det; "Vi må kunne se på at dette området ligger urørt".

Hun fikk støtte fra sine kollegaer i Venstre og Høyre, og Senterpartiet gikk på en aldri så liten skivebom – etter vår mening burde ikke forslaget en gang ha vært fremmet.

Nå vet vi ikke hvilke motiver Senterpartiet har for å fremme et forslag som ville føre til enda mer asfalt i sentrum, men det begynner etter hvert å bli nok med parkeringsplasser i Oppdal. Det er greit at vi skal gjøre det enkelt for tilreisende å parkere sentrumsnært og ikke for langt unna butikker og andre servicetilbud, men vi som bor her skal faktisk bo og virke her når ikke sentrum er full av biler og turister også.

Vi støtter innspillet om at man trenger en oppstillingsplass for bobiler, men det bør ikke gå på bekostning av grøntarealer i sentrum. Vi skal passe oss for at ikke sentrum blir en eneste stor parkeringsplass, da er det ikke sikkert verken bobilturistene eller andre turister stopper opp og trenger plasser å parkere heller.

Om man er opptatt av at folk finner parkeringsplasser; hva da med å sette opp skilt som viser vei? Et oversiktskart over Oppdal sentrum viser jo at det finnes godt med parkering, men det bør ikke være slik at det å finne en parkeringsplass blir som en skattejakt. Vi trenger ikke "skattekart", men tydelig skilting.

Og det er jo ikke slik som kanskje mange næringsaktører kanskje mener at området "ligger brakk". Oppdal er heldig stilt som har et slikt sentrumsnært flerbruksområde, og mens andre tettsteder må opparbeide parker og rekreasjonsområder fordi "asfaltiseringen" har gått for langt, kan Oppdal ta i bruk de områdene vi allerede har.