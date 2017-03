Kulturelt jubileum

Mellom festtaler og stolte slag på brystet er det likevel på sin plass å ta en fot i bakken og tenke gjennom hva slags innvirkning og betydning kulturhuset har i lokalmiljøet.

Oppdal kulturhus er et kommunalt foretak. De ansatte jobber for et selskap som er eid av kommunen og huset er avhengig av overføringer fra kommunen, altså våre skattepenger - hva er det vi får igjen for det vi betaler?

Det er selvsagt fantastisk at vi har et kulturhus som fungerer som fast scene for Riksteateret, som har en kino som får både norgespremierer og verdenspremierer, som kan huse festivaler som Ramaskrik og som klarer å lokke til seg artister som Karpe Diem, Anne-Kath Hærland og andre rikskjendiser.

Men hvor blir det av det lokale kulturlivet opp i alt dette? Og hvordan fungerer kulturkolossen i Oppdal sentrum på kulturlivet ute i grendene? Her vil det nok være en del delte meninger.

Det er jo litt spesielt og tankevekkende at Erlend Viken, en rikskjent lokal kulturpersonlighet, gjør et poeng av å ikke lansere den nye plata si på kulturhuset, men på lille Vognildsbua. "Det kan jo hende folk vil oppleve kultur utenfor kulturhuset også," uttalte Viken til Opdalingen forrige helg. Spørsmålet er hvor mye kultur skjer det ut i grendene for tida? Har det blomstret opp etter at kulturhuset kom, eller har kulturlivet egentlig fått dårligere kår med kulturhuset?

Mens de fleste av oss er mer eller mindre skeptiske til sentraliseringspolitikken som regjeringen legger opp til med både kommunereform og politireform, så er det helt greit å "sentralisere" kulturlivet i bygda til sentrum? Kanskje er det slik at solide og større enheter ikke er så ille likevel?

Det er hevet over enhver tvil at kulturhuset setter Oppdal på kulturkartet. Men det er litt som i idretten, dersom man ikke jobber med bredden, så blir det tynt på toppen etter hvert.

Og hvor mye skal legges inn under kulturhuset egentlig? Nå sist ble bygdemuseet en del av kulturhuset. Hva blir det neste? Vangfeltet? Turistkontoret? Hva er det egentlig kulturhuset skal holde på med?

På samme måte som våre lokale politikere bør ha et bevisst forhold til næringspolitikk og som skoleeier, så bør man kanskje også være bevisst på hvilken rolle kulturhuset skal ha?