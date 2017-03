For ”alle barns beste” er å forholde seg åpent til fakta

Olav Stavne etterlyser dokumentasjon på skolekvalitet om mine uttalelser skal være troverdig. Det viser kjernen i denne problematikken. En engasjert far for sitt barn har ikke fått med seg at det foreligger en nasjonal skoleevaluering. Med bakgrunn i denne evalueringen konkluderer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ” Vi har klasseskille i Skole-Norge” og ”Vi kan ikke sitte stille og se på at elever ikke får den skolegangen de skal.”

Har politikere og administrasjon i Rennebu lagt lokk på dette faktagrunnlaget? HOO burde selvfølgelig ha behandlet denne evalueringen i full åpenhet og kommet med vurderinger på hva som vil være til ”barns beste” i hele kommunen. Undersøkelsen viser vesentlige forskjeller i læringskvalitet mellom de aktuelle skolene.

Det er denne skoleevalueringen som er dokumentasjonen for mine vurderinger og som jeg viser til i min siste ”signert”,”... læringskvalitet, sett som følge av nasjonale evalueringer.”

Sentrale politikere har imidlertid tro på at læringskvaliteten nærmest automatisk skal bli bedre ved en sammenslåing av alle skoler i kommunen. Dette tror jeg først og fremst er et sterkt håp og et mål som vanskelig lar seg realisere i den situasjon skolen i Rennebu befinner seg for tiden. Tids- og plassproblemer for å bygge en ny skole, uten ny rektor og mange lærere med usikkerhet for framtida.

Etiske regler og lojalitet for å beskytte hvem? Børge Dahle skriver at barn trenger nærhet til lokalsamfunn for å bygge verdier og identitet som kan videreføres.

Jeg håper kommunestyret forholder seg til at kvalitet på barns skolegang er den viktigste investering i barns og samfunns framtid.

Landbruk. Jeg har uttallige ganger uttalt hvor viktig det er for en landbrukskommune å opprettholde viktige bolystkvaliteter for grender som er tuftet på landbruk.

Først på 90-tallet skrev jeg et ”framtidsbilde” for Rennebu i forbindelse med prosjektet ”Rennebu et godt sted å være”. Der påpekte jeg nettopp utfordringen med et forventet stort antall nedlagte bruk dersom man ikke endret lokale holdninger til grendene og om den nasjonal landbrukspolitikken ikke ble endret.

”Distrikts –Norge vil aldri fungere som boplass, det er en arbeidsplass”, uttaler Stavne. Jeg forstår ikke hvordan du tenker, men uttalelsen er interessant. Hvis du mener at uten arbeidsplasser i landbruket dør landsbygda, så er vi vel enige. Men hvis du mener at landsbygda ikke fungerer som en god boplass, så er vi uenige.

La oss være enige om at det er viktig å forholde seg åpent til fakta dersom vi skal løse kommunens utfordringer.