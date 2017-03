Ikke la oss bli stående på perrongen!

I Oslo går det nå så ofte T-bane at man rett og slett ikke kan kjøre flere vognsett på grunn av kapasiteten i tunnelene under byen. Folk har heller ikke lenger rutetabeller for trikken, den kommer så ofte at den også kalles et "rullende fortau".

Dette er selvsagt fantastisk, både for miljøet og Oslos befolkning. Vi skjønner også at der det skal forflyttes så mye folk på så kort tid trengs det det et større tilbud enn i for eksempel vårt distrikt. Men ett (!) pendlertog om dagen og ingen muligheter til å komme seg sørover fra Trondheim på kveldstid er rett og slett for dårlig.

Det er gjerne et spørsmål om hva som kommer først, tilbudet eller etterspørselen. Og i det private næringsliv er det gjerne slik at etterspørselen presser fram et større tilbud, eller at et godt tilbud øker etterspørselen – blant annet gjennom god markedsføring.

Togtilbudet til og fra Oppdal og Berkåk, både nord og sørover, er så dårlig at etterspørselen neppe tar seg opp fordi det er jo ikke noe å etterspørre. Og det er jo heller ikke akkurat slik at det kjører tog fram og tilbake og setter en stopper for et økt tilbud.

Flere avganger til tider som passer med jobb og fritid til folket langs linja burde være det minste myndighetene burde komme opp med i disse satsingstider for samferdsel og kommunikasjon. Og så må det markedsføres og synliggjøres i lokalaviser, nettaviser og andre steder der folk får med seg at tilbudet finnes.

Men det er ikke bare antall økte togavganger som må til. Det må lages gode oppstillingsplasser for dem som vil la bilen stå i Oppdal og på Berkåk; transporttilbudet til og fra togstasjonene er jo heller ikke akkurat noe å sprette sjampisen for.

Så er det slik at det er ingenting som kommer av seg selv. Her må næringslivet i distriktet kjenne sin besøkelsestid. Hva er det som kan få folk til å ta toget hit? Konferanser, arrangementer og andre aktiviteter – her er det bare å slippe fantasien og den indre gründeren løs.

Sånn i starten så ligger det største ansvaret på politikerne. De folkevalgte på Stortinget må legge opp rammer som gjør at fornyelse og utvidelse på rutenettet blir mulig. Når pengene er på plass og tilbudet er blitt bedre, ja, da må også vi som forbrukere ta tilbudet i bruk. Det går ikke alltid et tog, men nå er det like før toget har gått.