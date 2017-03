Iniativtakerne for grensejustering svarer Magne Brattset

Initiativtakerne finner det nødvendig å kommentere påstandene som Magne Brattset kommer med i Opdalingen den 27. mars.

Det er riktig at iniativet til grensejustering oppstod på Innset. Dette kom så innbyggerne på Havdal og Gisnås for øre, og iniativtakerne ble oppringt av personer fra disse grendene med spørsmål om å få bli involvert i prosessen, noe de ble. De ville naturligvis bidra med å samle underskrifter fra sine grender.

Bakgrunnen for iniativet er godt begrunnet i søknaden vår og går i all hovedsak ut på tilhørighet, felles bruk av beite/jaktområder, arbeid, handel, service, legevakt osv. En kommende vedtatt bom på E6 ved Pynten vil ellers dele grendene i sør fra resten av kommunen. Inndelingsloven paragraf 8 åpner for en søknad om grensejustering.

Statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal og moderniseringsdepartementet oppfordret grender med upraktiske grenser om å kjenne sin besøkelsestid når det gjelder grensejusteringer, derfor ble dette igangsatt nå.

Dette er en prosess som ikke krever flertall fra innbyggerne for å sette i gang, men med så mange som stiller seg bak søknaden med sine underskrifter gir dette tyngde i initiativet. Det stod skrevet på alle listene hva dette gjaldt og det ble brukt mye tid på å forklare og svare på spørsmål. Vårt inntrykk er at innbyggerne i kretsene var kjent med at besøket ville komme, og enkelte ringte for å høre om de hadde blitt glemt.

Påstanden om at innsetingene er hatske er vi ikke enige i. Da må i tilfelle veldig mange av innbyggerne i alle kretsene sør i kommunen være det, inklusive kretsen til Magne Brattset hvor veldig mange skrev seg på lista.

Kunnskapsgrunnlaget som nå blir utarbeidet vil forhåpentligvis gi svar på hvordan alle grendene har blitt integrert i kommunen. En slik undersøkelse er kanskje noe som skulle blitt gjennomført tidligere om det er slik at grendene er så verdifulle for kommunen at den ikke kan bestå som kommune hvis noen forsvinner. Om dette er tilfelle er også dette noe kunnskapsgrunnlaget vil gi svar på.

Vi vet at det er delte meninger i kommunen om denne prosessen. Nåværende og tidligere politikere og rådmenn burde kanskje evaluere seg selv for å se hva som kunne vært gjort annerledes for at Rennebu skulle unngått å komme i en slik situasjon som kommunen er i nå.

Leserinnlegget er skrevet av iniativtakerne for grensejustering i Gisnås, Havdal og Innset/Ulsberg krets - Erlend Eithun, Helge Gisnås, Kim Maurits Botnan, Vemund Eithun og Erling Olav Krokan.