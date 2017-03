Kultur bygger lokalmiljøet

I disse tider hvor det snakkes mye om kortreist mat, vil vi i Opdalingen slå et slag for kortreist kultur.

På samme måte som toppidretten trenger breddeidretten, trenger rikskulturen lokalkulturen, den kortreiste kulturen, som også er med på å bygge den lokale identiteten og som mindre grender og bygder sammen.

Det er et godt kulturmiljø i Rennebu som har fostret Astrid S, popjenta som for tiden er på god vei til å bli et internasjonalt kulturnavn.

"Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk," har Tor Åge Bringsværd uttalt, og dersom man fokuserer på småskalakulturen så er det faktisk slik at det er kulturglade og kulturinteresserte barn, unge og voksne som er med å forme den lokale identiteten. Samtidig som de er med å sette form og farge på lokalsamfunnet er det også slik at de speiler det samfunnet vi lever i.

Og nå som festtalene og jubileumskonsertene er over, så er det kanskje en idé å se nærmere på den rollen som Oppdal kulturhus spiller i distriktet? Det kan se ut som om politikerne velger å legge alle eggene i én kurv, og det er nødvendigvis ikke så lurt.

Oppdal og Rennebu er heldige som har en så sterk og profesjonell kulturell storstue som Oppdal kulturhus er, men det fratar ikke lokalpolitikerne ansvaret for det lokale kulturlivet. Hvor seriøst tar våre folkevalgte egentlig kulturen? Hvor mye satses det på kulturen i Oppdal og Rennebu? Hvordan står det til med kompetansen til de som har ansvaret for kulturen i våre to kommuner?

Er det den sterkestes rett til å overleve som gjelder? Er det "finkulturen" som får ta størst plass fordi den har flest innflytelsesrike og pengesterke tilhengere? Er kulturhuset med å legge kulturlivet ute i grendene øde? Og dersom (!) det er slik, er det en pris vi må eller er villige til å betale for å ha et slikt flott kulturhus?

Dagens oppslag på kultursidene skulle tyde på at det fortsatt finnes godt med korreist kultur i Oppdal og Rennebu - vå må bare huske på at den verken oppstår eller overlever av seg selv.