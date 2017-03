Foreldre, hvor er dere?

Tall og statistikker om mobbing legges fram, kommenteres, diskuteres og kritiseres. Ofte er det skolen, rektorene og lærerne som får kritikk for ikke å gjøre nok for å motarbeide og unngå mobbing blant barn og unge.

Det store spørsmålet blir likevel: Hvor blir det av foreldrene i denne saken?

Det er ganske interessant å se på hvordan det svært ofte tales foreldrenes sak når barnevernet finner det nødvendig å gripe inn i en sak, men når barn og ungdom mobber eller utsettes for mobbing, så er det altså ikke foreldrene, men lærerne og rektorene, som pålegges hovedansvaret og som kritiseres.

Mobbing oppstår ikke av seg selv som en magisk samfunnsplage, mobbing læres - og hvem er det barn og unge først og fremst lærer av og tar etter? Jo, sleivete og spydige kommentarer over middagsbordet, foran TV-en eller fra sidelinja på en fotballbane er kraftfulle spirer til det som senere kan utvikle seg til mobbing.

Når mor eller far himler med øynene, kommenterer naboen, noen som er på TV eller en eller annen som blir omtalt i avisa, så er det faktisk slik at det ofte er små apekatter som hører og ser på. Og de gjør nettopp det - de aper etter mor og far - og dermed er vi i gang.

Klare, tydelige og gode forbilder fremmer verken mobbing, diskriminering eller forskjellsbehandling. Og det gjelder ikke minst på internett og sosiale medier.

Pågående skoledebatter, grensestridigheter og brøytekonflikter har vel ikke alltid vært like forbilledlige i så henseende. Og det er ingen grunn til å tro at det ikke er noen som følger med og lærer av det de ser og hører; på godt og vondt.

Det kan kanskje være litt for lett å glemme i hverdagens stress og mass, men det handler om å bruke hodet, være sin rolle bevisst og skjønne at man har et ansvar for forbilde og rollemodell.

Skal vi virkelig få bukt med mobbing blant barn og unge må vi starte med oss voksne.