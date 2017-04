- Verken Voll eller Innset blir nedlagt fordi de er dårlige skoler

I flere innlegg, blant annet i Opdalingen 29. mars d.å. hevder Børge Dahle blant annet at: "Administrativ ledelse har en tendens til enten å fortie eller bortforklare både gode og dårlige resultater". Videre skriver han at det er forskjeller i resultater mellom skolene og knytter det til debatten vi har hatt om skolenedleggelser.

Jeg har hele tiden vært åpen om at vi i de siste årene har hatt for dårlige resultater på nasjonale prøver. Det ble sagt i kommunestyret 23. mars d.å., og resultatene i Kommunebarometeret viser også dette. Det jeg i kommunestyret avviste, er påstander om at det er systematiske forskjeller mellom skolene. Fordi vi er en såvidt liten kommune får vi stort sett samlede resultater for hele kommunen.

Tallene for den enkelte skole er som oftest unntatt offentlighet fordi elevgrunnlaget er så lite. Vi har imidlertid tall for flere år for de enkelte skoler, og jeg fastholder det jeg sa fra talerstolen om at det ikke er noen systematiske forskjeller i resultatene mellom skolene. Tallene legges fram for hovedutvalget så de kan absolutt kontrollere dette.

Hverken Voll eller Innset er nedlagt fordi de er dårlige skoler, og størrelsen på våre tre skoler er såvidt forskjellig at det å sammenligne dem med resultatene på nasjonale prøver blir tilnærmet meningsløst.

Når blant annet Børge Dahle, til stadighet drar det inn i debatten så skal jeg bruke de sammenligningstallene som er offentlige. Det er tall fra skolebidragsindikatoren som kom i januar 2017, og hvor vi for to sammenslåtte årskull har mange nok elever på to av skolene til at tall er offentlige.

Dette gjelder resultater på småskoletrinnet for skoleårene 2010/2011, samt på mellomtrinnet for skoleårene 2012/2013.

For småskoletrinnet 2010+2011 var resultatet på nasjonale prøver 5. trinn: Berkåk 3,3, Voll 3,4. Korrigert for skolebidrag (Nasjonale prøver i 5. klasse justert for familiebakgrunn): Berkåk 3,3 (3,0-3,7), Voll 3,6 (3,2-4,0). Usikkerhetsmargin i parantes.

For mellomtrinnet 2012+2013 var resultatet på nasjonale prøver 5. trinn: Berkåk 3,1, Voll 3,0. Nasjonale prøver 8. trinn: Begge skolene 3,3. Korrigert for skolebidrag (Nasjonale prøver i 8. klasse justert for nasjonale prøver i 5. klasse og familiebakgrunn): Berkåk 3,5 (3,4-3,7), Voll 3,6 (3,4-3,8). (Tallene for 8. trinn er et resultat av nasjonale prøver den høsten elevene går i 8. trinn og er derfor et resultat av det elevene har lært på mellomtrinnet).

Landsgjennomsnittet er 3,4 for hvert trinn og tallene m/usikkerhetsmargin er slik at også utfra disse offentlige tallene mener jeg helt klart at det er uriktig å bruke dem til å si at den ene skolen er bedre enn den andre.

At elever i Rennebu oppnår svake resultater i nasjonale evalueringer tar vi på det største alvor, og vi bruker resultatene sammen med annet bakgrunnsmateriale til å iverksette konkrete tiltak som kan bedre resultatene. Det er ingen enkle og raske løsninger på dette, men jeg vil avvise Børge Dahles påstand om at vi "velger taushet eller bortforklaringer".

Som sagt er ingen skole lagt ned fordi de er dårlige skoler, og alle skolene i Rennebu har styrker vi er stolte av, men som ikke måles i nasjonale prøver. Voll skole har kommet langt i sitt arbeid med entreprenørskap og har etablert et nært samarbeid med næringsliv og organisasjoner i sitt nærmiljø. De får mye berettiget skryt for dette, og jeg skjønner godt at mange er urolige for om dette vil videreføres.

Tilsvarende har Berkåk og Innset også sine prosjekter og særtrekk som det er viktig å videreføre i en ny skole. Nasjonale evalueringer viser klart at vi i Rennebu har en jobb å gjøre for blant annet å bedre resultatene i kjernefagene samtidig som vi også må ta vare på og videreføre det som fungerer godt.

Det er flott at både Børge Dahle og andre framsnakker det gode arbeidet Voll skole gjør på flere områder, men etter min mening blir ikke dette arbeidet bedre av at en ved uriktig bruk av statistikk prøver å trekke ned andre.