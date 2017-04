En dialog om utvikling av skolekvalitet?

Det som rettferdiggjør en slik diskusjon er troen på og forståelsen av at en god og trygg skole er det viktigste det offentlige kan bidra med for å sikre en god framtid for barn og framtidig utvikling av et lokalsamfunn.

Rådmannens påstand om at jeg ”ved uriktig bruk av statistikk prøver å trekke andre ned” er grunnløs og feilaktig. Det er en drøy påstand av en rådmann når han ikke har grunnlag for uttalelsen.

Den statistikk du viser til er elevresultater på nasjonale prøver over tid, noe jeg ikke har vist til.

Jeg har i flere innlegg presisert at den eneste statestikken/skoleevalueringen jeg tar utgangspunkt i, er den som ble presentert i januar og omtalt i Opdalingen i begynnelsen av februar. Der skriver Opdalingen at skolene i Oppdal har gode resultater, mens resultatene er dårlige i Rennebu. Det reagerer jeg på.

Denne undersøkelsen er en evaluering av skolenes evne til å skape læringskvalitet eller skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen og er korrigert for familiebakgrunn. Det er ikke elevresultater det er fokusert på, men skolenes/kommunenes bidrag til læringskvalitet. Der kom Berkåk og Rennebu skole ”særdeles dårlig ut”.

Denne undersøkelsen er utarbeidet av SSB og er grunnlaget for departementets arbeid for å bedre læringskvalitet. Med bakgrunn i denne undersøkelsen skrev Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kronikken, ” Vi har klasseskille i Skole Norge”.

Rådmannen viser til tall fra 2010/2011 og for 2012/2013. Den siste undersøkelsen viser resultater fra 2014/2015. Hvorfor viser du ikke til det? Det er disse tallene som er bakgrunn for Opdalingens omtale. Der fremgår det at Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole har hatt en tilbakegang fra 2010/2011 og fra 2012/2013 til 2014/2015. Tilbakegangen i resultater medfører at en konkluderer med at skolebidraget er dårlig.

Disse undersøkelsene er laget for at den enkelte skole og kommune (liten eller stor) kan se sine resultater i forhold til hele skole-Norge. Hvis sammenlinkninger er ”tilnærmet meningsløse” som du uttaler, får du ta dette opp med departementet. Jeg har gjengitt de offentlige resultater. Ikke for å trekke noen ned, men for å si i fra om at disse resultatene bør intensivere arbeidet med læringskvalitet i Rennebu nå når en skal bygge en ny ”Rennebuskole”.

Dersom noen skulle være i tvil om hva som er korrekt gjengivelse av disse evalueringene så gå inn på nettet, ”skoleevalueringer 2017” og les artikkel i Dagens næringsliv den 19.01.2017. Der finner en også resultater fra kommuner og skoler. Da forstår en alvoret som ligger bak disse tallene.

Rennebuskolen skal nå samle alle elever på Berkåk i relativt trange fysiske rammer. Dette har lærerne på Berkåk uttalt bekymring for. Det skal ansettes en ny rektor som skal utvikle en skole der kulturer fra ulike skoler skal forenes. En forventer at læringskvaliteten skal forbedres. Det har vært et viktig argument for skolesammenslåing for enkelte sentrale politikere. Dette blir en svært krevende utfordring både for en ny rektor og for et ”nytt” lærerkollegium.

Hadde det vært bedre og gitt denne utviklingsprosessen bedre tid og latt Voll fått drive et år til? Det er hva jeg stiller spørsmål om. Gitt en ny rektor et år på å begynne og bygge opp en skole med fokus på læringskultur? En krevende prosess der elever, foreldre, lærere og skolens/kommunens ledelse må involveres med bakgrunn i et positivt engasjement.

Mitt engasjement har sin bakgrunn i studier i pedagogikk/sosialpedagogikk, et livslangt arbeid i skoleverket og lærerutdanning og arbeid med skoleutvikling og organisasjonsutvikling. Jeg tror Rennebu kommune har forhastet seg i denne avgjørelsen om nedlegging av skoler og dermed tatt en beslutning som først og fremst vil gå utover barnas skolekvalitet. MEN – jeg håper inderlig at jeg tar feil!