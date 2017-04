Gamle og nye veier

Regjeringen og våre rikspolitikere kan gjerne skryte på seg massive bevilgninger til nasjonale transportplaner, satsing på tog og nye veier; men det kan virke som de helt har glemt at det også er noe som heter "gamle veier".

En liten kjøretur rundt omkring i vårt eget distrikt, for eksempel langsetter veien over Nerskogen eller nedover fylkesvei 700, burde være nok til kraftig å realitetsorientere de fleste av dem.

Veien over Nerskogen er et kapittel for seg selv, du vet, den gamle vitsen om at blir det ett hull i veien så blir den faktisk flat.

For dem som har kjørt ned mot Meldal på fylkesvei 700 vet at deler av strekningen er som tatt ut av en naturkatastrofefilm, enkelte steder ser det ut som om vegen skal deles i midten og falle utover på hver sin sine. Dette samtidig som veien faktisk også er vår hovedvei til nærmeste lokale sykehus, en tur med ambulanse nedover svingene er ikke for syke folk, for å si det slik.

Forrige uke så gikk det et ras i Gråura, mest sannsynlig på grunn av tidens tann, uttalte geologen fra Statens vegvesen til Opdalingen. Ikke på grunn av mye regn eller mye snø eller andre ekstreme miljøpåvirkninger, men rett og slett fordi det var så lenge siden den hadde blitt vedlikeholdt. Nå skal det sies at vegvesenet ante at noe var på gang og stengte veien en halvtime før raset kom, men om det er mest flaks eller faglig kompetanse, eller en kombinasjon av de to, er ikke godt å vite.

Det virker som det er altfor lett å glemme de "gamle veiene" når man skal selge inn "Nye Veier" og nasjonale veiprosjekter, som på sin side har en framdriftshorisont så fjern at mange dagens bilførerne i beste fall er gått av med pensjon, i verste fall ligger seks fot under, før prosjektene ferdigstilles.

Det er vakkert med flotte planer, men imens ramler de gamle veiene som vi trenger i hverdagen nå, fra hverandre på grunn av vanskjøtsel og mangel på både prioriteringer og midler.