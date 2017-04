God, tankefull påske

Hvert år, rundt juletider, skriver vi i media alltid et eller annet om hvorfor vi egentlig feirer jul. At det ikke er mat, pakker og pengebruk som er julens hovedbudskap. Det mange kanskje ikke tenker på, er at påsken, og ikke julen, ansees å være den aller viktigste kristne høytiden. Hvem tenker på det når vi kjøper inn appelsiner, sjokolade og egg til turer og frokost?

Nå er det heldigvis slik i Norge at alle får tro og mene det de vil; både om jul og påske, men i disse urolige tider kan det av og til være greit å gripe tak i tradisjoner som et trygt anker i hverdagen. Om religion og tro kan bli litt mye for noen, så kan vi alltids lene oss på kultur og tradisjon.

Denne påsken skal biskopen i Nidaros holde påskegudstjeneste i Oppdal kirke. Det er ingen hemmelighet at biskopen og sognepresten ikke er enige om alt når det gjelder tolkningen av bibelens tekster. Likevel stiller de opp sammen og forkynner budskapet som er så viktig for dem begge to.

Uten påsken og påskebudskapet hadde det ikke vært noen kristendom. En jomfrufødsel, et englekor og tre vise menn alene, danner kanskje grunnlaget for et myte, men en oppstandelse og troen på seier over døden skaper en religion.

Påsken gir oss håpets budskap ; for svært mange mennesker gir den et håp og et løfte om et liv etter døden. Og selv om ikke alle kjøper denne forklaringen sånn uten videre og kanskje til og med avviser den; så er det altså helt greit å ta til seg det positive i budskapet; om håp og en løftefull framtid.

Kanskje er det en god idé å besøke Oppdal kirke i påska og høre biskopen og sognepresten tale sammen? Og se at selv om man ikke er enig om alt, så kan man stå sammen om det som man mener er det viktigste.

Så kan man jo selv fundere hva som er det viktigste for en selv, med eller uten en gjenoppstått gudssønn på laget. Er det familien? Jobben? Barnet man har ønsket seg i lengre tid? Burde man prioritere sin egen helse en stund framover? Livet er fullt av viktige valg, og når man nå har kjøpt inn alt man trenger til en lang påskehelg, appelsiner og egg er på plass – kanskje burde vi bruke fridagene i påsken til å tenke over hva vi synes er viktig i livet. En god påske til dere alle sammen, enten det er i hus eller hytte!