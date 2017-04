Opdalingens redaktør er på lederplass (5. april) i overkant pessimistisk for hvordan det vil gå med Nye Veiers utbyggingsprosjekter: «… en framtidshorisont så fjern at mange av dagens bilførere i beste fall er gått av med pensjon, i verste fall ligger seks fot under, før prosjektene ferdigstilles,» skriver redaktøren.

Disse dystre spådommene kan det kan være vanskelig å argumentere mot fordi ingen av oss har noen livslengdegaranti, som kjent. Og de fleste av dagens 60+ bilister er kanskje pensjonister når Nye Veier har fullført E6-oppdraget sitt i Trøndelag. Men redaktøren (52) og mange med ham kan ta i bruk den nye motorveien mellom Ulsberg og Melhus om ca. ti år.

Jeg sier ikke at dette er kort tid, og forstår skuffelsen over at Nye Veier har prioritert E6-utbyggingen nord for Trondheim (Ranheim–Åsen) foran Ulsberg–Melhus.

Dette betyr imidlertid ikke at E6 sør er glemt på noen som helst måte. I Nye Veier arbeider vi tvert om intenst med en rekke utredninger og kost-nytte-analyser, slik at dette særdeles store og viktige veiprosjektet i enda større grad lar seg forsvare samfunnsøkonomisk. En vesentlig del av dette er å redusere kostnadene med 20 prosent (fra tidligere anslag på 15 milliarder kroner).

Denne «optimaliseringen» skal vi få til, i tett samarbeid med berørte kommuner og øvrige interessenter. La det ikke herske tvil om det.

I dag kan jeg imidlertid ikke svare presist på når det blir byggestart på E6 sør. Men i 2027 – kanskje før – kan Opdalingens reportasjebil (selvstyrt?) rulle ut på den flotte nyveien. Og ennå har nok redaktøren flere yrkesaktive år igjen.