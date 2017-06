Hva skjer i politikken?

Som representant i kommunestyret de to siste årene er jeg både en del av, men også en utenforstående til den interne konflikten som løftes frem i offentligheten denne uka. Jeg føler med de to partene konflikten spinner rundt, og har delt min omtanke med begge to. Dette er en situasjon som er fæl for både Kirsti Welander og Tor Snøve, og jeg unner ingen av dem det som nå skjer.

Det er Ap som eier konflikten. Min kollegiale samvittighet sier at dette ikke er helt greit. Lederstil er noe vi alle har, og den er merkbar for de som lederen utøver sitt lederskap for. Som ordfører har Welander gått inn i rollen og vært hele kommunestyret sin ordfører, og slik sett har hun tolket rollen riktig.

Solospilleren Welander er den nye karakteristikken, og det er lett å la seg rive med. Det er mange bevis som kan underbygge den lederatferden. Welander er en handlekraftig leder, noe en mannlig leder hadde blitt roset for. Nå får Welander på pukkelen av sitt eget parti(!), ikke av sine politiske motstandere.

Når samarbeidet etter valget ble et rent valgteknisk samarbeid mellom Ap og Høyre, og Ap ikke har flertall alene, må man inngå kompromiss med de andre politiske partiene. Dynamikken i politikken har ordføreren håndtert på en langt bedre måte enn Snøve, som var vant til en annen maktfordeling og et helt annet regime enn det som har vært rådende i kommunestyresalen etter valget i 2015.

Det som blir trist å se, er hvordan Ap selv dyrker konflikten som denne uka blir karakterisert som en krise. Det er en krise for Ap at det er de selv som driver konflikten rundt Everket videre.

Flere representanter i Oppdal Arbeiderparti trekker seg fra styreverv og lederverv, og når Welander står i stormen, blir hun kritisert for håndteringen. Jeg skulle gjerne heller ha sett at folk stod i vervene sine og stod for de beslutninger og løsninger som er de beste. Den roen som var ønsket rundt Everket, sørger de nå selv for å rote til.

Politikk er å ville ha makt. Makten skal også forvaltes. I et demokrati er det et flertall og et mindretall. Hvilken taktikk kan en ordfører velge? Å gå på nederlag på nederlag i kommunestyret er ikke en taktikk som Welander velger å følge. Som ordfører er du hele bygdas leder og ikke bare partiets leder. Det er en forskjell som Ap medlemmene kanskje har oversett.

Har virkelig ikke Ap-gruppa reflektert over hvilke strategier det kan være klokt å følge nå som de er i mindretall? Drivakrafta er kommunens eiendom mens Everket kan bli solgt til TrønderEnergi. Arbeidsplassene forblir i bygda. Everket skal ikke legges ned, linjenettet som skal vedlikeholdes er fortsatt like omfattende og krever like mange årsverk som tidligere.

Å bli med i et større konsern og en fremtidsrettet utvikling for en viktig bedrift i Oppdal er vel fremtida, og slett ingen krise! Welander tør, og hun gjør det på et godt fundert grunnlag. Å krisemaksimere et eventuelt salg av Everket, og tvinge ordføreren i kne, er usselt. Og jeg aksepterer det ikke.