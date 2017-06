Brann i rosenes leir

Det er ikke bare i moderpartiet på Youngstorget at lederen sliter med å få sving på Arbeiderpartiet, denne uken ble det også klart at lederen for Oppdal Arbeiderparti har strevd i motbakke, så kraftig har kneika vært, at han rett og slett takker for seg med øyeblikkelig virkning. Dette er dramatisk. For mens Jonas Gahr Støre fortsetter å slåss og har tatt seg som mål å løfte partiet opp på meningsmålingene fram mot valget til høsten, så kaster Snøve kortene og lar partiet seile sin egen sjø.

Det har lenge vært kjent at samarbeidsforholdene i Oppdal Arbeiderparti ikke har vært de aller beste etter forrige lokalvalg. Skipper Røtvei med full kontroll takket for seg, og førstereis Kirsti Welander mønstret på. Welander gikk til valg med at hun ønsket å reformere deler av det politiske Oppdal, blant annet ved å sørge for at det skulle bli mindre av "noen har snakket med noen"-avgjørelser og hun lovet flere reelle demokratiske prosesser i kommunestyret. Dette har hun lykkes med, godt hjulpet av det faktum at Arbeiderpartiet ikke lenger kan sitte å diktere flertallet i kommunestyret.

Så spørs det om ordførerens demokratiske visjoner og tanker om solid forankring i kommunestyret er gjennomført like konsekvent i hennes eget parti. Her kan det tyde på at Welander har ett og annet å hente inn.

Og selv om hensikten og tanken bak helt sikker har vært både god og edel, så skal det noe til at et tradisjonelt traust Arbeiderparti med tilhørende tillitsvalgte og medlemmer, sånn uten videre godtar at en utålmodig og engasjert ordfører stormer av sted med sine egne beslutninger og valg. Det kan til og med hende at de er godt innafor både partiprogram og vedtak i partiet, men det var det å sørge for at flest mulig for et eierforhold til det som skjer også da.

At Snøve trekker seg som leder fordi han taper en demokratisk avstemming blant de folkevalgte er alvorlig for det partiet han er medlem av. Det er ikke første gang at folkevalgte vedtar et "friskere" budsjett en det rådmannen råder dem til å gjøre. Det at Snøve trekker seg som leder med det som begrunnelse, men samtidig forblir i samme parti og skal representere partiet i kommunestyret, fremstår mer som furting enn en politisk beslutning. Her ligger det nok større og mer kompliserte problemstillinger bak; dette er en brann Arbeiderpartiet må slokke sammen, og her må avtroppende leder, ordfører og resten av de tillitsvalgte trå til sammen, eller så kommer det til å bli relativt trist i rosehagen etter hvert.