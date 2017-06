Overraska åpna jeg lokket; innholdet viste seg å være noe helt annet

Gjennom nokså mange år har jeg hatt tittelen mor. Mer eller mindre ei god sådan vil jeg anta, men i det store og hele vil jeg innbille meg at attesten vil bli brukbar.

Denne uka ble jeg for første gangen i mitt liv hønemor. En nokså morsom opplevelse må jeg innrømme.

I fjor vår hadde jeg to ønsker. Det ene var en liten åkerlapp der jeg kunne dyrke mine egne poteter, det andre var en fire fem høner som kunne spankulere rundt og forsyne oss med ferske egg.

I fjor vår tilbragte jeg noen uker i horisontalen på St Olav, og de som jeg hadde rundt meg fikk annet å tenke på enn matauk i nærområdet. Derfor hadde jeg uttrykt ønsker om at denne våren skulle jeg starte opp som potet og fjærkrebonde.

Potetene har for lengst kommet i jorda, men hønene var fortsatt bare på planleggingsstadiet. På tross av at jeg har vokst opp med til dels stor produksjon av egg, hadde jeg nokså liten kompetanse på drift, så jeg var litt tilbakeholden. Det ville kreve både hus, uteområde, egnet fòr og ikke minst mer kunnskap dersom jeg skulle ta på meg en sånn jobb, så jeg hadde ikke gjort alvor av å anskaffe meg høner.

Nå har det seg sånn at vår eldste sønn er noe mer spontan enn sin mor (og jeg har vært så naiv at det hadde jeg ikke trodd), og han hadde kontaktet en småskalaprodusent i ei nabobygd og bestilt.

Søndag ringte han og inviterte seg sjøl på kaffe, og kom kjørende med hele familien på slep og ei lita skoeske i baksetet. Jeg lurte på om han hadde kjøpt sko til sin mor, noe han nikket bekreftende til da han satte skoeska på kjøkkenbenken.

Mildt sagt overraska åpna jeg lokket og skvatt skikkelig da innholdet viste seg å være noe helt annet. Sju dunkledde små skapninger hadde klumpa seg sammen i et hjørne og kikka forskremt opp på sin nye eier. Fire dager gamle og nokså ny i verden altså.

De var rett og slett bare helt nydelige, og da jeg hadde fått samla meg litt tok seg mine søte små litt nærmere i øyesyn. Det var ikke snakk om noen hurtigvoksende Hvite Italienere som det drives storskalaproduskjon av i Norge, men tre beige dunballer av rasen Dverg Kochin og fire mer fremmelige kyllinger fra Island.

Den sistnevnte rasen skulle faktisk være så hardfør at de kunne gå ute til og med om vinteren. Litt rådvill ble jeg nesten gående rundt meg sjøl, for ikke hadde jeg noen bolig til mine søte små, og heller ikke noe tilrettelagt uteområde. Som sagt så er eldste sønn en handlingens mann, så han hadde med et hundebur som var tiltenkt terrieren som de hadde før og som var altfor lite for den viltre fuglehunden de hadde nå, samt ei varmelampe.

Hønsenetting hadde fruen kjøpt en hel bunt av da hun skulle dekorere et gammelt vindu og gubben hadde rikelig med skruer, kjenger og annet nødvendig utstyr. Nesten før jeg hadde fått snudd meg så var buret kommet på plass i den nylig opprydda og rengjorte boden (sukk!) og kyllingene hadde fått et sted å bo.

Mat hadde han med fra selgeren som drev økologisk med klekking av kyllinger til småskalaprodusenter, og han hadde bestilt dispensere til både mat og drikke samme morgen. Fullstendig satt ut inntok jeg gulvet foran mine nye småttiser og betraktet dem der de forskremte satt inni et hjørne og plirte med kulerunde knappnålsøyne.

Mitt yngste barnebarn satte seg ned ved siden av meg i solidaritet og oppmuntret meg så godt han kunne. De hadde planlagt både campingtur og fotballcup, men han kutta gladelig ut det hvis jeg hadde behov for en avløser i nærmeste framtid. Den gutten er en velsignelse, som de fleste barnebarn, og kvalifisert måtte jeg da vel være jeg som hadde tittelen myrsnipe, hønemor og sjefen i elefantflokken.

Sistnevnte hadde han for noen år tilbake gledesstrålende kommet og fortalt meg etter at de hadde lært om elefantene på barnehagen. «Du er sjefen du bestemor, for i elefantflokken er det bestemora som er det. Hun er den klokeste og snilleste av alle sammen.» Nå er det en vesentlig forskjell på en elefant og en liten kylling, men at skapningene appellerte til et morshjerte, var det lite tvil om.

Ikke vet jeg om det er haner i den lille flokken jeg har fått, men det vil nok vise seg. Ikke har jeg fått på plass noe annet enn en midlertidig boløsning heller, men jeg lærer forhåpentligvis etter hvert, og hus skal det bli har gubben sagt. Jeg har skjønt at når de flater helt ut så sover de, og har ikke vandret for godt, og jeg har skjønt at de behøver mat og omsorg som alle andre små levende skapninger, på to eller fire bein.

De vokser fort i hvert fall og er allerede blitt nokså livlige der de plirer rund og spøler over både vannskåla, mjølet og hverandre. Egg må jeg inntil videre kjøpe hos storprodusenten Gøran, for hos oss blir det i beste fall nylagte egg til frokost sist i august. Det blir en spennende sommer for ei nyklekt hønemor.