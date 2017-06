Hvem skaper verdiene i Oppdal?

For å fortelle om hvor og hvordan verdier skapes i samfunnet. Problemet er bare at begrepet kan ha ulikt innhold. Avhengig av hvem som bruker det. Og i hvilken sammenheng. Derfor er ikke åpenbart å forstå hva som menes.

For å konkretisere begrepet har jeg beregnet verdiskapingen for samtlige arbeidsplasser i Oppdal. Både for private og offentlige. Begge skal nemlig være med ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Slik at det fremkommer et bilde av hvem som skaper verdiene i bygda, og hvor mye.

Hovedinnholdet i definisjonen sier at verdiskaping = verdiøkningen eller tilleggsverdien samt driftsoverskuddet som skapes i hvert enkelt ledd i produksjons- eller tjenesteprosessen. I hver bedrift, næringsgren, kommune, fylke eller på nasjonalt nivå. Og i denne sammenheng er verdiskaping en økonomiske verdi. Selv om begrepet også kan nyttes i andre sammenhenger.

Beregningene bygger på tallmateriale fra SSB , samt Brønnøysundregistrene/Bisnode. Her inngår sysselsettingen i samtlige næringer og årslønna (median) i de enkelte næringene. Samt driftsresultat for de bedrifter regnskapene kan hentes ut for. For en del år tilbake var jeg så heldig å få delta på et Masterstudium i Næringsutvikling. Ledet av en professor fra Handelshøyskolen BI. Der lærte jeg at verdiskaping = lønnskostnader + driftsresultat. Og den vanligste måten å beregne verdien på. Selv om andel av merverdiavgift kommer i tillegg. Når verdiskapingen beregnes for hele landet kalles den for Brutto Nasjonalprodukt. Beregningen nedenfor bygger på disse forutsetningene.

Beregningen for Oppdal viser at verdiskapingen er størst innenfor Bygg & anlegg med 224 millioner kroner pr. år. Deretter kommer Bergverk og industri med knapt 216 millioner, og Helse & Sosial med 209 millioner! Hvem kunne tro det? Deretter varehandel med 178 millioner. Videre følger næringene i tur og orden; jordbruk, faglige/tekniske tjenester/eiendom, undervisning osv. Fordelt på hver enkelt innbygger er verdiskapingen kr. 217.241, og for hele kommunen over 1,5 milliarder pr. år . Tilsvarende tall for Rennebu er en verdiskaping på kr. 195.000 pr. innbygger og knapt 500 millioner for hele kommunen. Også i Rennebu gir Bygg & anlegg størst verdiskaping med 88 millioner, med jordbruk som nr. 2 med 81 millioner og helse & sosial med 71 millioner.

Kanskje interessant og ha i bakhodet – ikke minst for våre politikere – når det vurderes hva som er viktig for kommunen. Og mindre viktig. Og at verdiene som skapes har betydning for hele lokalsamfunnet. Derfor kan et par eksempler kanskje være verd å problematisere.

I avisene har vi nylig lest om Oppdal Spekemat som er avhengig av et nytt produksjonslokale for å videreføre driften. Skal dette skje i Oppdal, eller må de flytte ut av kommunen? I vurderingen av om kommunen skal bidra til dette, er det kanskje greit å vite at selskapet har en lokal verdiskaping på 17,2 millioner kroner i året . Regnet etter gjennomsnittet for de siste 5 årene. I løpet av 10 år en verdiskaping på 172 millioner, i løpet av 20 år 344 millioner, og 30 år 516 millioner!! Over en halv milliard! For øvrig ikke et unormalt tidsperspektiv for en industribedrift i et etablert marked. Disse verdiene går tapt i kommunen, dersom bedriften flytter ut. Har vi råd til det?

Et annet perspektiv kan være en utenbygds bedrift uten ansatte i Oppdal , men med dyktige selgere og tilgang til et stort marked. Ta som eksempel hyttemarkedet. Stort her i bygda, da det i snitt er bygd 99 nye hytter i året de siste 10 årene. Tidligere mer. Dersom en utenbygds aktør overtar posisjonene fra lokale bedrifter, vil verdiskapingen gradvis synke i den lokale delen av næringen. Mange viser naturlig nok interesse for Oppdal og Rennebu. Saltdalshytta kan eksempelvis være en slik aktør.

Ikke noe galt sagt om selskapet, men de har å vidt jeg kan registrere ikke etablert noe selskap i Oppdal eller Rennebu. Eller har mange ansatte bosatt her. Jo sterkere posisjon et slikt selskap får i bygda, og jo dyktigere de er i å ta marked fra lokale bedrifter, jo lavere blir den lokale verdiskapingen. For kommunen, de ansatte og oss som bor her. Fordi selskapet selv vil ikke bidra med noe vesentlig i denne verdiskapingen.

Dette forteller oss noe om betydningen av lokalt eierskap og lokalt ansatte. Som er viktig å være klar over når vi åpner armene og ønsker utenbygds aktører velkommen til bygda. Uten at de bidrar til verdiskapingen her.