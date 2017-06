Smakfull framtid

"Det som startet som et prosjekt med satsing på lokalmat og hvordan deltakerne kunne samarbeide for å få økt lønnsomhet i hele verdikjeden, fra primærprodusent til ferdig vare, ble 6. april et samvirke." sto det i pressemeldingen fra "Oppdal Smak av fjell".

Bakeriet Sprø, Bortistu Gjestegard, Bjørkåsen Gård, Jo-setra Produkter, Megarden Limousin, Oppdalsmat, Oppdal Spekemat, Styrsvollen Gard og Trollheim-Nerskogen var de første som gikk sammen og tar sikte på å få til det som Røros-mat og andre aktører har fått til for sine geografiske områder – en bevissthet rundt kvalitetsopplevelsen av produkter fra en bestemt region.

Maten som vi steller i stand og produserer her på fjellet – i Oppdal og Rennebu – kan være så bra og god den bare vil, men om ikke omdømmet og markedsføringen sitter, ja, da kan vi ende opp med å spise all maten selv.

Samtidig som det skjer gode ting når det gjelder merkevarebygging og identitet, så er det god grunn til å glede seg over at det er flere spennende prosjekter på gang, for eksempel med landbasert oppdrett av fjellørret på Driva.

Dette prosjektet er så gigantisk at det er vanskelig å forestille seg hva de vil medføre av verdiskapning for regionen. Dersom man kommer i mål med prosjektet så vil verken sau eller pelsdyr lenger være de jordbruksnæringene som har størst omsetning i årene som kommer – og nå vi vet hvor mye disse to næringene betyr for kommunen, ja, da er det ikke annet å glede seg over nyskapningen.

Og når er snakk om matproduksjon; prosjektet med fjellandbruket i fokus blir stadig mer omfattende, og i det nye, store trøndelagsfylket, skal vi ikke se bort ifra at det finnes gode alliansepartnere i fjellregionen nord i fylket.

Samarbeid er og blir en god ting, og selv om Matauk-festivalen i år blir gjennomført i "lightversjon" så er det jo trivelig at samtlige matbutikker i år er med og fokuserer på lokal mat.