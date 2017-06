jente - du er bra nok som du er!

Hun er en litt kraftig jente vil noen si, det sier helsesøsteren i hvert fall. Hun må passe på hva hun spiser, flere grønnsaker og mindre fett. Godteri kun på lørdag! Og hun bør være litt mer fysisk aktiv har hun hørt.

Det er så vondt å høre sånn, hun ønsker hun hadde dødd av anoreksi – vet de det? Hun har alltid vært kraftig, det er ikke et bilde fra barndommen hennes, hvor hun ikke er det. Alt hun ønsker seg og alt hun tenker på er å bli tynn.

Det første hun kjenner når hun våkner om morgenen, er at hun er for tykk, det siste hun gjør om kvelden er å være trist over at hun er for tykk. Hun får gode karakterer på skolen, hun liker å gjøre lekser og synes det er artig å lære nye ting. Hun hjelper flere av de andre med matematikk, og de sier hun er så flink, men hun synes bare det er lett..

Det er vanskelig å kjøpe klær, hvilke klær kan hun kjøpe som gjør at hun blir 10 kg tynnere – de finnes ikke! Det er et mareritt, å handle med venninner er umulig – de andre kjøper klær i minst tre størrelser mindre enn hun bruker. Hun kan ikke vise dem at hun bruker så store størrelser – da vil de forstå at hun er tykk. Har forsøkt å handle med mamma, det gikk greit, helt til hun tok på seg en alvorlig mine og sa «vennen kanskje jeg og du kan trene litt sammen, mamma har også godt av å trene vet du….»

Hun tror alle de tynne jentene har det så lett og enkelt. De ser så perfekte ut, alle sammen, de er tynne. Det må være enkelt å være tynn.

Hun er tynn, hun har alltid vært tynn, hele familien ser ut som vandrende skjelett. Ingen rumpe og ikke antydning til lår. Pupper er så godt som ikke eksisterende. Vet du hvordan det er å være jente på 16 år og se sånn ut?

Alle de andre jentene ser så kvinnelige og feminine ut – hun ser ut som en gutt! Hun trener masse, kanskje muskler vil gjøre at kroppen hennes blir mer fyldig. Men så langt har det ikke hjulpet nevneverdig. Hun er flink i idrett, liker å trene – men hater å stille opp i shorts, da viser hun frem kroppen sin.

Hun løper fort, kjenner at det gjør godt. Sist sommer stilte hun på friidrettsstevne og vant hele greia. Det var artig og enkelt. Kanskje hun skal gjøre det i år igjen? Men friidrett krever at hun stiller i lite klær, kan hun møte i joggedress – kanskje hvis det blir dårlig vær? Hun har på to strømpebukser og genser under, for å fylle ut klærne sine. De andre jentene har fint undertøy og mange går med bh.

Sist hun handlet med mamma, forsøkte hun å ta mamma med bort for å kikke på undertøy og bh. Mamma sa «du jenta mi, jeg brukte heller ikke bh før etter jeg hadde født barn, sånn er det med jenter med små pupper…» Hun kunne ha dødd, mamma er jo hjernedød.

Hun handler ikke sammen med venninne sine heller, da hun bruker klær som er tre størrelser mindre enn de, hvor kult er det å handle barneklær når du er 16 år? Hun kan ikke fortelle de andre at xs vil bli alt for stort – da ville de andre se at hun er alt for tynn. Det siste hun tenker på om kveld er hvorfor hun ikke kan få litt mer kropp – det første hun tenker om morgenen er hva hun skal ta på, slik at hun ser fyldigere ut..

Jenter se at dere er flotte, se at dere alle, hver og en av dere har stor styrke og verdi i å være akkurat den dere er.

Sist uke hadde #postitgerilljaen aksjon i Oppdal. Rundt omkring var det hengt opp post-it-lapper med meldinger som «Du er den beste versjon av deg selv», «se så fin du er» og «ingen er som deg – du er unik». Jeg synes en slik aksjon er så flott, jeg skrev noen lapper jeg også. Også tenkte jeg på hva de som leser dette tenker. Tar de til seg budskapet, tror de på det som står på lappene?

Jeg har også vært ei ung og usikker jente, med for mange kilo og liten tro på meg selv. Hadde bare den jenta på 14 år, kunnet sett meg i dag.

Tanker om at ingen noen gang ville komme til å like meg, elske meg eller tanken om at jeg ikke ville lykkes. Jeg skulle ønsket jeg kunne fortelle den jenta hvor flink hun var, hvor god og omsorgsfull hun var og at hun ville klare seg veldig fint i livet. Men ville hun ha trodd meg? Var hun for opptatt av andre ytre faktorer og å sammenligne seg med andre?

Til alle unge jenter dere er flotte, dere kan og dere vil få det til. Se dere i speilet og gjenta: jeg er bra nok som jeg er!