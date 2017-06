Vi heier på Åmotsdalsfestivalen

Denne helga ble det arrangert en ny Åmotsdalsfestival med masse god musikk og mat.

På scenen sto det kjente artister, samt flere svært gode lokale artister. Åmotsdalsfestivalen begynner å finne sin form, og det synes vi er både bra og spennende.

Det er hyggelig å registrere at slike lokale initiativ får lov til å befeste seg og at initiativtakerne ikke gir opp verken på første eller andre forsøk.

Mange vil kanskje påstå at Åmotsdalsfestivalen og Nerskogkonserten "er nesten det samme". Ja, det skjer ute i fjellet, det skjer i friluft og til nå har begge arrangementene satset på navn som er godt kjent over det ganske land.

I år har Åmotsdalsfestivalen utviklet seg videre, både til å inkludere kortreist mat, men også kortreist kultur. Vi tror det er en helt riktig vei å gå.

Ikke bare får våre lokale musikalske talenter prøve seg opp mot de mer erfarne og kjente, men de får også komme fram på scenen og vise hva de er gode for.

Jo, vi kjenner dem jo, de er jo både naboer og venner, og vet at de finnes der, men det er veldig bra at arrangørene av festivalen oppe i Åmotsdalen gir dem en felles scene der musikken får stå i fokus, og at ikke artistene bare er underholdning på arrangement som egentlig handler om helt andre ting en musikk.

Det snakkes mye om at vi skal gi næringslivet gode vekstvilkår. Dette er selvsagt riktig. Men ved å dyrke frem interessen og vekstgrunnlaget for kultur – i dette tilfellet musikk – så er man også med å legge grunnlaget for en rik og meningsfull hverdag her vi bor – det være seg Oppdal og Rennebu – og det er også en viktig brikke når trygge jobber, boligbygging, god kommunikasjon og utdannelsesmuligheter er sikret.