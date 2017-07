Gleden var stor da jeg for noen år tilbake gikk til innkjøp av ny radio på hytta. Vi hadde nærmest føyet rundt med den lille innretningen for å finne nok signal sånn at vi fikk søkt inn værmeldinga og Reiserdaioen. En liten DAB radio var som et lite underverk. Den er klokkeklar og tar inn alle de programmene vi måtte ønske oss pluss litt til. At den spiser batteri på en strømløs hytte får så være, den fungerer ellers helt utmerket. Så da FM nettet skulle stenges ned og vi ble tvunget til å gå over til DAB både i bilen og ellers, så var jeg åpen og fordomsfri i forhold til nyvinningen. For å være på den helt sikre siden ble bilen satt inn på autorisert verksted sånn at sender ble montert forskriftsmessig. Det kostet riktig nok en liten formue, men jeg trives godt med å låne øre til radioen, særlig når jeg kjører bil, så jeg gikk god for investeringa. Den var garantert verdt pengene.

Men hvor lenge var Adam i paradis? Ikke så veldig lenge nei..

I begynnelsen fikk vi noen hyggelige påminnelser om at vi måtte oppdatere radio og nett sånn at nyvinningen fikk kjørt seg inn på riktig frekvens, og det gikk som smurt. Radioen fungerte utmerket. Men så nesten umerkelig begynte den å falle ut med jevne og ujevne mellomrom, og der er jeg nå. Og det må bare innrømmes, det irriterer meg!

Den språkforvirra kjerringa som sitter inni dingsen og snakker på vekselvis norsk og engelsk, er blitt en prøvelse. Om alt er i den skjønneste orden når jeg parkerer bilen, og radioen er klar som en sjelden sommerdag, så er den dau som ei sild neste gang jeg setter meg inn i bilen. Kors på halsen, jeg har ikke rørt en enste knapp. Den bare detter ut og blir helt taus. Ikke så mye som en ussel skurring som noen ganger forekom på det gamle radionettet kan høres. Og da starter styret. Jeg finner den lille dingsen som jeg har liggende og begynner å lete etter liv. Ja altså inni radioen. «Autodab søk» sier kjerringa med en monoton stemme. «Autodab søk, vennligst vent» og så blir det helt stille ei lita stund, før stemmen gjentar; «autodab søk – vennligst vent.»

Og jeg venter og venter. Ingen verdens ting skjer så jeg starter operasjon trykk. I displayet står det riktignok at 87 kanaler er «available» og 22 kanaler «found», men det er fortsatt stille som i graven. Det sies at en skal ha fokus på veien når en sitter i bilen, men jeg må innrømme at der og da mister jeg bokstavelig talt grepet. Jeg trykker og trykker og trykker. Er jeg riktig heldig finner jeg etter en ti minutters tid værmeldinga. Det er altså blitt en egen værkanal i dette nye radiouniverset – hurra!

Jeg får inn fiskerimeldinger og bølgehøyder, men lite annet. Innimellom gir jeg opp og legger dingsen unna. Da helt i det blå, kan det etter noen mil plutselig begynne å prate i boksen igjen. Er bilturen av en viss lengde og tid, hender det da at jeg starter på igjen med søkinga og trykker meg igjennom alt fra egen country og rocke kanal til Klem og jazz og hva det nå heter alt sammen. Under over alle under kan da skje etter en viss tålmodig seanse og NRK P 1 kommer inn og fungerer akkurat sånn som den skal. Helt til jeg kommer inn i en tunnel, da blir det stille igjen, og det selv om det var innstendig forsikra at det skulle være full dekning over alt med det nye systemet. I enkelte dalstrøk innafor skjer det samme, radioen faller ut som en førsteklassing som har sittet litt for lenge i ro i klasserommet. Og som om ikke det var nok, midt i en fin sang eller en interessant sak bryter veimeldinga inn og forteller om en løpsk hest i veibanen i Overhalla eller en stengt tunnel mellom Trondheim og Værnes. Et ellers så sindig menneske kan bli irritert over mindre.

Og som sagt, om radioen var på riktig bølgelengde, eller hva det nå heter i dette DAB universet, da jeg parkerte bilen, kan den være helt stille når jeg en halvtime senere setter meg inni og skal kjøre videre. Det er godt mulig dette er en barnesykdom og at det bedrer seg etter hvert når utbygginga er ferdig og smårusk er blitt retta opp i, men enn så lenge er det til stor forargelse for min del. En habil radiolytter vurderer faktisk helt seriøst å gå over til lydbok. Mannen i huset påstår at han er helt utdatert. Før DAB tida kunne han ha interessante historier å dele ved middagsbordet fordi han hadde hørt om ulike tema på radioen, men nå har han kun sporadisk radiosignal og hører lite og ingenting i løpet av dagen. Det er godt mulig det er viktig og riktig med framskritt, men noen ganger kjenner jeg på at det blir et skritt framover og to tilbake innen denne utviklinga. Men det blir helt sikkert bedre når det går over.