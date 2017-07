Når ordene ikke klarer jobben

Tenk hvor flott det hadde vært dersom vi alle hadde forholdt oss til Torbjørn Egners "Kardemommelov"; "Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil".

Det kan virke så naivt og enkelt som det bare vil, men denne ene setningen fra en norsk barnebok dekker faktisk essensen i både det kristne kjærlighetsbudet og grunntanken i de fleste grunnlover rundt om i verden.

Virkeligheten er selvsagt en helt annen. Dessverre er det slik at når vi mennesker kommer til kort med fornuftig dialog, kommunikasjon og forhandlinger så tyr vi til mindre trivelig "virkemidler". Enten det er sjikane på gata, ute på et utested, på arbeidsplassen, hjemme mellom et par eller andre familiemedlemmer, over nabogjerdet eller på fotballaget; altfor ofte ramler skjellsordene og spydighetene over leppene får vi har tenkt oss om. Om det utarter så blir ordbruken bevisst, og dersom ikke ordene rammer hardt nok så øker vi lydstyrken, enten med høy stemme eller blokkbokstaver på sosiale media, og om ikke det gir effekt så er svaret for mange å sette fysisk makt bak ordene – og det tristeste av alt – da har begge parter tapt; den som blir angrepet fordi man blir utrygg og redd, den som angriper fordi man kaster menneskelig verdighet og folkeskikk over bord.

Enten det er en mor som holder ungene borte fra barnefaren fordi hun selv er bitter etter en skilsmisse, en arbeidskollega som ødelegger for andre fordi han føler seg forbigått, en nabo som sager ned trær på en annen nabos eiendom for å få mer utsyn eller en forretningspartner som har tapt penger og føler seg rettferdiggjort ved å bruke vold; slik oppførsel skaper bare tapere – også utover de det egentlig gjelder.

Standarden og kvaliteten på oss som mennesker og lokalsamfunn kan enkelt måles i hvor flinke vi er til å la politi, myndigheter, lover og regler ordne opp når vi selv ikke klarer det på en sivilisert måte. Og så hjelper det selvsagt med en god dose sunt bondevett.