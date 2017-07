Tastetrykkene som dreper

Denne uka skjedde det igjen – på vei til jobb, ut av min egen innkjørsel, sneies jeg av en bilfører i stor fart, denne gangen i et vogntog, med telefonen i tastestilling. Den forskrekka sjåføren som helt sikkert tenkte og følte at dette hadde han kontroll på, hadde lagt seg litt for mye over til venstre fordi oppmerksomheten var på telefonskjermen.

Det er sommertid og folk reiser på ferie, først og fremst i eget land, enten på hyttetur, familietur eller oppdagelsesreise blant fjell og fjorder. Med dagens teknologi er det lett å dele opplevelsene, festene og utsikten, og her blir smarttelefonen brukt flittig.

Sist gang jeg var utsatt for en "nestenulykke" var på strekningen mellom Ulsberg og Berkåk. Da kom det en kvinnelig sjåfør i en stor varebil på feil side av vegen. Jeg hadde valget mellom å kjøre i bergveggen, front-mot-front eller ut og ned skråningen. Heldigvis oppdaget hun at hun slett ikke var alene på veien og på feil side av veien.

Den gang la jeg ut en frustrert melding på sosiale medier og til dags dato er det vel den meldingen jeg har fått flest "likes" og kommentarer på. Dette var noe mange kjente til og flere hadde opplevd det samme. Det er både trist og skremmende.

For din egen del og ikke minst for dine medtrafikanter; tenk på konsekvensene dersom du skulle treffe noen front til front eller kjøre ned en fotgjenger fordi du så ned på telefonen. Noen der ute kan miste en mor, en sønn eller en bestemor, og du må leve med skyldfølelsen resten av livet.

Stopp heller opp, i en busslomme eller på rasteplass, turen tar kanskje noe sekunder lengre tid, men du kommer fram og ingen blir skadet.

Skaff deg handsfree slik at du kan prate i telefonen med god samvittighet. Ikke bare det, men dersom politiet ser at du prater uten handsfree så kommer du til å få en bot som både svir og som gjør et realt innhugg i feriepengene.

Og til deg som nonchalant tenker at "dette gidder jeg ikke å bry meg om" og "jeg har da kontroll" – vi snakkes den dagen du har tatt livet av en unge eller vraket din egen bil.