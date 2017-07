Forskjellen mellom Ola og Kirsti

Det er en av verdens eldste hersketeknikker; kvinner som er målbevisste, initiativrike og engasjerte, som er pådrivere og tar sine egne beslutninger blir gjerne beskrevet av andre som enerådige, solospillere og strebere. Menn, derimot, med de samme egenskapene, blir ofte sett på som karrierebevisste, resultatorienterte og dynamiske – og ikke minst – dyktige og til å stole på.

Det er derfor nærliggende å spørre; hva er egentlig forskjellen på Ola Røtvei og Kirsti Welander i rollen som ordfører. Når vi ser bort fra det åpenbare; alder og yrkesbakgrunn, er det én ting som står igjen som den virkelig store forskjellen, XX- og XY-kromosomene, han er mann og hun er kvinne.

Det skal selvsagt mye til for å måle seg med det kontaktnettet og den politiske erfaringen som tidligere ordfører Ola Røtvei kan skilte med, men samtidig så har også Welander annen erfaring og yrkesbakgrunn, samt at Ola var vel både førstereisgutt og fersking i sin tid han også.

Felles for dem begge er at de har et levende og sterkt engasjement for Oppdal og distriktet, for bygdefolkets beste og med fokus fram i tid.

Welander har en stund fått kritikk for at hun tar egne initiativ, kjører et visst sololøp og noen ganger velger å kjøre på uten helt å ha full ryggdekning fra partiet. Om de ikke er helt like og Welander ikke er helt etablert i "Gutteklubben Grei", noe som ofte skjer med mennesker i maktposisjoner, så er de ikke så forskjellige når det gjelder engasjement, arbeidsmengde, synlighet og prinsippfasthet. Begge kan for øvrig være særdeles klare i sine meldinger når det passer dem.

Hvor er det så bare Welander som blir beskrevet som solospiller og den som buser fram? Venstre-politiker Trygve Sande sa det ganske så betegnende under siste kommunestyremøte; "Nå må dere slappe av litt og la folk gjøre jobben sin," da enkelte kommunestyrerepresentanter ville detaljstyre ordførerens arbeid med blant annet en mulig avtale mellom Trønderenergi og Oppdal E-verk.

Dersom man er valgt til ordfører er man også tillitsvalgt ombudsmann for sin kommune, og så lenge man holder seg innenfor gjeldende spilleregler, så er det greit å gi sjefen litt albuerom – enten sjefen heter Ola eller Kirsti.