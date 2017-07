Nei, det går ikke til helvete!

Hedmark Senterparti ramser på sine nettsider opp ti reformer som raserer Norge.

Blant dem er reform av hær og heimevern, og reform av politiet vårt. Hvis man ikke vil at noe skal lykkes, blir det aldri bra. Dette blir etter hvert en selvoppfyllende profeti.

Snakker man lenge nok om at distriktene raseres, så blir det etter hvert sant. Folk mister troen, og det skal mere til å satse. Reformene som er satt i gang denne perioden er livsviktige for å takle morgendagens utfordringer.

Hæren må reformeres fordi krig er annerledes i morgen. Politistrukturen må endres, fordi vi allerede vet at vi er for dårlig stilt til å takle nye trusler. Å motarbeide disse reformene vil ikke stanse sentralisering, det vil starte en nedbygging.

Landbrukssamvirket har selv de siste tiårene bidratt sterkt til sentraliseringen. Det er ikke lenge siden Bøndernes drev på Oppdal, nå har Nortura sitt store slakteri i Malvik, og Tine har meieri i Trondheim. Alle landbruksorganisasjonene, med sine eksperter, ligger innenfor Ring 3 i Oslo. Ja det meste styres fra Oslo, også Felleskjøpet, Norges Bondelag og Tine.

«Det sentraliseres og det legges ned, og det blir aldri slutt på det.» Hans Rotmo har rett han. Graden av sentralisering er den samme, uansett hvem som styrer.

De partiene som har kastet seg over sentraliseringspopulismen har sittet mest i regjering i denne perioden. Siden Lersbyggen Per Borten ble statsminister i 1965 har sentraliseringen vært tilnærmet lineær – uavhengig av hvem som har sittet i regjeringen. Sentraliseringen har gått noenlunde like fort siden 60-tallet, uavhengig av hvem som styrer landet. Hvem har sittet i flest regjeringer siden da, jo, Senterpartiet så klart.

Det ble 9000 færre bønder fra 2005 til 2013, og vi vet hvem som hadde landbruksministeren. Det skjer ikke fordi noen vil ramme distriktene, men fordi økt produktivitet gir økonomisk vekst og økt velferd. I samme periode ble det 7000 flere statsansatte i Oslo, ifølge tidligere Høyre-statsråd Victor Norman. Han flyttet faktisk ut statlige arbeidsplasser. Dette er viktig distriktspolitikk. Nå flyttes det ut enda flere statlige arbeidsplasser.

Høyere utdanningsnivå bidrar til det samme. Ungdommen utdanner seg i byene - og velger å bli der. En av grunnene er at vi ikke har klart å bygge sterke regionsentra. Vår suksess med økonomisk vekst og høyere utdanningsnivå fører til sentralisering – uavhengig av fargekombinasjon på regjeringen. Dette er hovedpoenget mitt – dette er umulig å gjøre noe med. Vi kan ikke la handlingslammelsen ta oss. Vi må snu utviklingen til vår fordel, og bygge Oppdal som et regionsenter.

Fremsnakking

Det er ingen grunn til å snakke ned distriktene. Det går stort sett veldig bra. Det er få som tvinges til å flytte fra distriktene av økonomiske grunner. Senterpartibastionen Sogn og Fjordane er et eneste stort distrikt, og er blant fylkene som har aller lavest arbeidsledighet i dag.

I stedet må vi snakke opp distriktene, alt som blir gjort riktig, alle som satser på noe. Forrige onsdag var jeg på bedriftsbesøk på Oppdal Sten. De utvider stadig vekk bedriften. Petter Bye kunne anslagsvis fortelle at steinindustrien står for 200 arbeidsplasser i Oppdal. Da snakker man om hele produksjonsløpet, uttak og tilvirkning, om montering.

I Trondheim er det for få kunder til å drive mathall, var argumentet til eierne som la ned driften i Prinsenkrysset etter et drøyt års drift i sentrale lokaler i midtbyen tidligere i år. Dette er midt i Norges tredje største bysenter. Nå er det en Bunnpris-butikk i Prinsenkrysset. På Oppdal er mathallen på tredje året med drift. Noe gjøres riktig her. De fleste som kommer til Oppdal, har som mål å dra innom mathallen før de drar.

Skal vi bekjempe sentralisering må vi bygge sterke kommuner som kan fungere som en motpol mot Trondheim. Jeg tror dette er i ferd med å skje i Oppdal.

Fylkeskommunen satser på OVS, med en ordentlig idrettshall blir det vanskelig å legge ned linjer på Oppdal.

Vi nærmer oss 7000 innbyggere, og har en bunnsolid kommuneøkonomi. Vi er etter hvert blitt vant til toppnoteringer på kommunebarometeret.

Det går ikke til helvete dette her.