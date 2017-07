Blir det endelig liv i "likkista"?

For en tid tilbake da det ble bestemt at turisthotellet i Oppdal sentrum skulle legges ned, var det mange og sterke følelser i sving. Og når enkelte spådde at den tradisjonsrike bygningen kom til å bli liggende som en likkiste i sentrum, var det kanskje ikke rart at mange reagerte både sterkt og tydelig.

Nå har vi altså fått vite at Wenaas-gruppen har klart å selge unna hotellet, det siste blyloddet i porteføljen fra den gang Wenaas gikk i partnerskap med Schønheyder.

Vi vet også at Wenaas ville ha i overkant av 30 millioner for hotellet; spørsmålet nå er om dette ble den endelige salgsprisen, om noen faktisk var villig til å betale det for hotellet.

Det skal noe til for å tjene inn 30 millioner på hotellet slik det står i dag, mange vil nok si at det rett og slett er umulig. Det er godt kjent at bygningsmassen trenger et kraftig løft for å imøtekomme dagens krav til komfort og sikkerhet; i alle fall om man tar mål av seg å drive moderne hotelldrift i et konkurransepreget marked med mer og mer bevisste hotellgjester.

Kjøperen ønsker å være anonym og Wenaas-gruppen som selger ber om forståelse for det. Hva er det egentlig som trenger å være hemmelig? Uten helt spesielle grunner vil vi påstå at hemmelighold er en ikke anbefalt strategi. Et nærmest samlet lokalsamfunn stiller seg positiv til salget, og mange er spente på hvem man nå får inn som aktør i bygda.

Har kanskje kjøperen fått med seg at det ikke alltid er slik at den tidligere eieren har fått støtte og backup fra lokalsamfunnet? Nå kan det kanskje diskuteres hvorfor en slik situasjon har oppstått, men det er vel også litt slik at man skal ikke komme her og komme her?

Uansett hvem eieren er og hva planene og visjonene for hotellet er, så trenger det "nye" hotellet litt ekstra drahjelp i starten – og dette gjelder uansett om det er snakk om en større kjede eller en investor som står bak satsingen. En ting er i alle fall sikkert – man trenger både pågangsmot, økonomisk stålkontroll og en god porsjon fandenivoldskhet for å riste liv i "kassa" i sentrum.