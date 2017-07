Skolen må gi alle barn muligheten til å lykkes

Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken. Det viktigste er barna, og alle barn fortjener like muligheter til å bli det de selv vil. Da har vi ikke råd til å miste så mange på veien.

Hvorfor tillater vi at en av fire møter voksenlivet uten å ha bestått videregående skole? De kommer til å stå svakest i kampen om arbeidsplassene, være sterkt overrepresentert i uførestatistikken, ha dårligst økonomi og kortest levealder.

Av de hundre førsteklassingene som starter i Oppdal om en knapp måned, er tallenes tale klar og brutal: over 20 elever vil møte voksenlivet uten fullt vitnemål fra videregående skole.

For meg betyr like muligheter at alle skal med. Hver høst begynner 60.000 nye elever i førsteklasse. I oppdalsskolen starter det til høsten nesten hundre spente elever, fordelt på de fire skolene våre.

Dyktige lærere og fine skolebygg med oppdatert undervisnings-utstyr er med på å sørge for at de aller fleste får en fin tid på skolen. Men dagens skole klarer ikke å møte alle barn godt nok. Vi klarer ikke å hjelpe alle som trenger ekstra støtte for å knekke lese- og skrivekoden.

Vi klarer ikke å forhindre at noen faller av allerede tidlig i grunnskolen og opplever å henge stadig lengre etter i flere og flere fag. Vi lar for mange avslutte skolegangen uten papirer på at de har fullført videregående skole.

Norge kåres med jevne mellomrom til verdens beste land å bo i. Målt på den måten kan ikke skolen være så verst. Men vi er ikke i mål. Vårt mål må alltid være å gjøre hva vi kan for at enda flere barn og unge skal kunne lykkes på skolen og i livet.

Politikken må legge til rette for at de som arbeider i skolen skal kunne gjøre jobben sin best mulig. Enkelte politikere synes i iveren etter å gjøre sin skole til et bedre sted å glemme at den viktigste personen for elevene på skolen er læreren.

Vi trenger engasjerte lærere som formidler sitt fag med innsikt og innlevelse og som stimulerer den enkelte elevs lærelyst. Derfor trenger vi en skolepolitikk som sørger for at læreryrket er attraktivt for dem som allerede er i skolen, og for alle de som ser for seg en fremtid som lærer.

Da trengs det for det første nok lærere.

Og vi må la læreren få være lærer.

I møte med lærere rundt om i fylket, så er det noen tilbakemeldinger som går igjen når jeg spør om forskjellene på læreryrket i dag i forhold til tidligere. De fleste tilbakemeldingene handler om at det er blitt mindre tid for lærere til det læreryrket handler om: undervisning og læring.

Tidstyvene i skolen er blitt større og flere med årene, og de stjeler av verdifull tid som skulle gått til forberedelser eller oppfølging av elever. Det behøves en nasjonal opprydning i mål og regler for skolen, det må kuttes i det statlige utdanningsbyråkratiet og lærernes krav til dokumentasjon og rapportering må reduseres.

Jeg mener og at det er behov for flere yrker i skolen: Flere barne- og ungdomsarbeidere og sosialarbeidere vil gi lærere mer tid til å være lærer, og bidra til et bedre psykososialt læringsmiljø for elever og ansatte.

Så må det ansettes flere lærere. FrP- og Høyreregjeringen fjernet i år 600 lærerstillinger fra ungdomsskoler over hele landet – uten at ordningen en gang var evaluert. Det er direkte uklokt å avvikle et forsøk før man har sett om det virker.

Dette er et retningsvalg: flere eller færre. Det våre lærere trenger er flere kollegaer, slik at mulighetene for tilpasset undervisning og varierte pedagogiske tilnærminger øker. For storsamfunnet vil det å ansette flere lærere på sikt betale seg selv: Den ekstra innsatsen vi kan sette inn i utdanningsløpet, både på barneskolen og når elevene blir eldre, vil kunne spare inn de enorme summene vi bruker på å ”reparere” når vi møter ungdommer som har falt utenfor.

De siste fire årene har antallet unge uføre økt med 40 prosent. Samtidig er det 70.000 unge under 30 år som står uten en jobb å gå til. Det er en alvorlig utvikling, og vitner om to ting: for det første et knallhardt arbeidsmarked hvor de yngste sliter mest med å få seg en jobb. For det andre at i dag klarer ikke skolen å sikre alle like muligheter.

Den norske fellesskolen på sitt aller beste er ett av de fineste uttrykkene for velferdsstaten vår: en skole som gir alle barn lik mulighet til å lykkes, på tross av svært ulike utgangspunkt. Alle førsteklassinger tror at de kommer til en skole som er god nok. Det er en stor tillit å bli møtt med som vi og for alvor må gjøre oss fortjent til.