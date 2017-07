En mulighet i særklasse

Fire lokale aktører med pågangsmot og hjerte for Oppdal har nå gått inn og kjøpt ærverdige Oppdal turisthotell.

Salgsprisen er inntil videre hemmelig, men kjøperne melder at de er godt fornøyd, og Wenaas-gruppen har takket ja til tilbudet, så da kan vi kanskje forsiktig antyde at det har vært kjøpers marked? Avtalen skal i alle fall være slik at bygningen skal overleveres "driftsklar" fra 1. januar.

Hovedsaken er at det nå blir full helårsdrift i det gamle hotellet igjen. De fire eierne er klar over at dette ikke blir verken enkelt eller lettvint, og de har en tidsramme på tre år for å komme skikkelig i gang.

Noen hadde kanskje sett at man hadde fått inn vitale og engasjerte aktører utenfra, som kunne tilføre næringslivet i Oppdal nytt blod og kanskje nye tanker og ideer. Da skal man samtidig tenke på at det har vært folk utenfra som har prøvd å få dreis på driften før, men som ikke har lyktes.

Ved å både legge pengene på bordet og til og med si opp jobben for å gå "all in" i prosjektet, viser aktørene at de mener alvor. Dette er heller ikke noe de har kommet på over natta; og på hver sin måte tilfører de solid og unik kompetanse, enten det er hotelldrift, markedsføring eller økonomi – dette er ikke folk som kommer til "å leke butikk".

Nå vet vi at både engasjementet og arbeidskraften blir "kortreist", dette er folk som kjenner Oppdal, som kjenner til både masterplaner og sentrumsplaner, som har kontakter på kryss og tvers, som vil Oppdal god og ikke bare hente ut et overskudd og bo på et helt annet sted i landet.

Prosjektet fortjener all den støtte og optimisme lokalsamfunnet klarer å samle sammen, her er det snakk om å gi noen en ærlig sjanse til å lykkes. Det kommer helt sikkert til å være en rekke personer som nå kommer til å ha en formening om hvordan hotellet bør drives og utvikles; greit nok det, men det er disse fire som har tatt sjansen, som satser og som helt sikkert har sine egne visjoner.

Innspill og ideer utenfra er greit å ta med seg veien, det kan til og med være direkte smart, men vi er veldig spente på hva disse fire nå har av planer og mål. Vi ønsker dem helhjertet lykke til!