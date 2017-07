Ikke sitt hjemme når det er festival i bygda

Denne uka arrangeres Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal. Det er stor stas! Dette er ett av flere større sports- og kulturarrangement som finner sted i bygda i år, og med riktig takt og tone så blir det garantert flere i tida som kommer.

Tenk den dagen slike store arrangement blir så vanlige i Oppdal og Rennebu at de blir en del av "normalen", og at størrelsen og omfanget ikke lenger er en del av nyhetens interesse.

Misforstå oss rett, det er ikke slik at vi dermed ikke skal fortsette å skrive om store arrangement som finner sted, tvert om, større aktivitet i bygda gir grobunn for mye bra journalistikk.

Men, i stedet for å skrive om mangel på sengeplasser og parkeringsplasser, som for øvrig er luksusproblem i alle fall på kort sikt, så kan vi først og fremst skrive om det som virkelig skjer, om de spennende aktivitetene og menneskene – og kvaliteten på arrangementet.

Landsfestivalen ser ut til å bli ett av disse gode arrangementene; masse tilreisende, en pressekontakt som det går an å få tak i, god skilting for de tilreisende, en godt fungerende organisasjon med stålkontroll i festivalvirvaret; detaljer som betyr mye i det lange løp om vi skal fortsette suksessen som arrangørdestinasjon.

Opdalingen kommer fortsatt til å fokusere på det lokale. Dersom det er store nasjonale arrangement som finner sted, enten det er i Kåsen, i Hovden, på Nerskogen, Berkåk eller i Oppdal sentrum, så er det like fullt de lokale heltene som kommer til å få vår oppmerksomhet – slik det passer seg for en lokalavis.

Og er det ikke snakk om gull og annet fagert metall, så jakter vi på folkene som står bak og sørger for at alt fungerer som det skal. Det er mye som skjer og mange som er involvert, så det er alltid flott med tips til avisa – gjerne på forhånd.

Godt vertskap og flinke dugnadsfolk er nå en ting; husk også at slike arrangement er en berikelse for bygda; mye bra underholdning og gode opplevelser som kommer til oss; det er ingen grunn til å sitte hjemme når gammeldansen dras i gang under festivalen.