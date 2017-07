Ungdom med arbeidsmoral

Her om dagen kom det en ung mann innom redaksjonen. Han jobber i Posten og hadde oppdaget at han hadde fått tilsendt ett eksemplar for lite av Opdalingen til budrunden sin. Posten skal tydeligvis fram uansett, så han kom inn kontoret, hentet en avis og skulle levere den ut på neste runde.

Dette må sies å være et glimrende eksempel på både yrkesstolthet og arbeidsmoral. Om det er arbeidsplassen eller oppdragelsen som skaper slike folk, er vanskelig å si, vi får vel regne med at det er en god kombinasjon av de to.

Rett som det er får vi høre at ungdommen forlanger og forventer, men ikke leverer og bidrar. Siden landet ikke har gått helt av hengslene så skjønner vi jo at dette ikke er sant, og når vi ser rundt oss i Oppdal og Rennebu så ser vi med selvsyn at ungdommen står på som bare det.

I forrige utgave av Opdalingen skrev vi om nye, unge drivere på Bortistu og driftige eiere av Hallan Camping. Vi ser også at ungdommen tar over gårdsbruk og i forbindelse med Næringslivsprisen som Oppdalsbanken og Opdalingen skal dele ut for 6. gang i høst, har vi fått inn nominasjoner på en rekke bedrifter med unge og engasjerte ledere, drivere og eiere.

Dette er ikke noe som kommer av seg selv, til tross for at det kan se slik ut for mange. De som virkelig bør være våkne i en slik sammenheng er våre folkevalgte. De skal ikke starte opp eller drive bedrifter, men de har en viktig oppgave når det gjelder å tilrettelegge for at både allerede etablerte, men også unge og lovende talenter innen for eksempel næring får en mulighet til å realisere seg selv og sine drømmer.

Det samme gjelder muligheten for lærlingplasser. Her vet vi at det allerede jobbes en del, men også på dette området er det spesielt viktig at våre folkevalgte, næringslivet og kommunen følger opp.

Samtidig må vi bli flinkere til å se de som virkelig gjør en god innsats, som tør å satse og som bidrar til at både Oppdal og Rennebu vokser og blir gode steder å bo. Han gjorde kanskje bare jobben sin, han karen fra Posten, men han bidro med det lille ekstra, og det står det stor respekt av.