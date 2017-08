Hipp hurra for barnebursdag!

Da jeg gikk på barneskolen og hadde bursdag, ble hele klassen invitert. Jeg husker hvor mye jeg gledet meg til at alle skulle få komme i bursdagen min, selv om det også var en trussel til tider « … dersom du ikke gjør som jeg vil, blir du ikke invitert i bursdagen min». Men da dagen kom, laget jeg invitasjoner til alle, brukte tid på å skrive dem og gledet meg til å dele dem ut på skolen dagen etter. Det var spennende å besøke alle i klassen, se hjemmene og rommene til de andre. Vi fikk ofte hilst på foreldre, søsken og kjæledyr. Det ble servet pølser i brød og pizza. Etterfulgt av favoritter som gelé, is og sjokoladekake.

Jeg er jo fullstendig klar over at skolegangen min, i småskolen, ligger langt tilbake i tid, 80- tallet er som oldtiden å regne for mine barn. Og min skolehverdag, i en klasse på landet med 12 elever, tilhører unntaket. Vi skriver 2017 og den moderne tidsalder, helt andre dager – noe jeg jammen fikk føle på, da min datter skulle invitere til barnebursdagsselskap.

Bursdagsinvitasjoner

Den første utfordringen var om hele klassen skulle inviteres til bursdagen. Nå heter det ikke klasse i dag, det er trinn. Og trinnet er delt opp i fire team, med cirka 15 barn i hver gruppe. Skulle vi invitere de 15 i gruppen, kanskje alle jentene eller alle 60 på trinnet? Etter en runde med undersøkelse, rundt hva de andre foreldrene praktiserte og med tanken om at bursdag med 60 førsteklassinger ikke var aktuelt, ble vi enige om å kun invitere alle jentene til jentebursdag.

Invitasjoner skulle skrives, det var klargjort fra skolen sin side at invitasjoner til bursdager ikke kunne levers ut i skoletiden. Flere foreldre fortalte at de sendte invitasjon via Facebook og Messenger. Noen foreldre var jeg venner med på Facebook, men ikke alle. Messenger-meldinger til «ikke venner» blir ikke alltid sett eller lest. To foreldrepar var ikke på Facebook eller Messenger. Også var det de elevene med to hjem, to sett foreldre. Hvem skulle invitasjonen gå til? Hvor bodde barnet den dagen bursdagen skulle holdes og snakket foreldre sammen? Invitasjoner på kort viste seg å ikke være så aktuelt, invitasjoner i dag er elektroniske!

Alle fikk til slutt invitasjon via diverse medier, og tilbakemeldinger begynte å komme i retur. Jentene gledet seg til bursdag. Mari ville gjerne komme, men hun tåler ikke gluten og Trine har laktoseintoleranse. Amina skulle selvfølgelig ikke spise svinekjøtt, da hennes familie er muslimer. Kari har ADHD og bør unngå sukker, og moren hennes ønsker heller ikke at hun skal spise e-stoffer. Også viste det seg at to av jentene var litt allergisk mot katter. Siden vi har to av slaget, ble det gjort avtaler om at kattene skulle være ute og jente skulle ha medbrakt antihistaminer. Tenk om en av jentene hadde tilhørt Jehovas vitner, og ikke kunne gått i bursdag fordi de tror bursdager er noe Gud misliker. Men sånn var det da ikke – i alle fall ikke i år.

Hva har skjedd?

Men hva skulle vi servere? Kyllingpølser uten brød med hjemmelaget Ketchup? Hvordan tilfredsstille gruppens forventninger om kaker, muffins og pølser, samtidig som at ikke alle kan spise det?

Og hva er skjedd på de siste 20 årene? Hvorfor var det ingen med allergier, intoleranse eller diagnoser som måtte reguleres med kost, da jeg gikk i småskolen?

Skolen og mange foreldremøter har satt noen rammer for barnebursdager. Invitasjoner skal ikke deles ut på skolen og gavene bør ikke koste mer enn eksempelvis 100 kroner. Det er også mange foreldre som er opptatt av å invitere «rettferdig». En hel gruppe må inviteres, slik at det ikke blir noen som aldri får invitasjon til bursdag. Alle jentene, alle guttene eller hele gruppen. Viktige og nødvendige prinsipper, siden trinnene er store og barna kjenner nesten ikke alle engang.

Høye forventninger

Det er heller ikke alle foreldre som har mulighet til å huse 60 førsteklassinger til bursdag, så det er klart at ikke alle kan bli med. For øvrig er det også et økonomisk spørsmål om man kan gå i alle bursdagene. Skal min datter i bursdag til alle på trinnet og gaven er 100 kroner, blir det faktisk 6000 kroner bare i gaver.

Et annet fenomen jeg har lagt merke til er temabursdag. Arrangerte leker og kanskje aller helst bursdag på et aktivitetssenter. «Hanna er invitert til bursdag på Paint ball-senteret». Foreldrene betaler opptil flere hundre kroner per barn, for å avholde bursdagen utenfor hjemmets fire vegger, med full pakke på et senter. Enkelt og greit. Barna bestiller den maten de kan spise og det blir en aktivitet. Kan på mange måter forstå at enkelte foreldre synes det er utfordrende å ha bursdag hjemme og velger dette. Barna ser ut til å elske aktivitets bursdager – foreldrene ser også ut til å kunne betale for det. Men gjør det noe med forventningene til bursdager og hva med dem som ikke har råd og «bare» har bursdag hjemme?

Hvor er vi på vei? Alle allergier, overfølsomhet og dietter. Økonomiske rammer, forbruk og forventninger. Kravet til hverandre, foreldre som barn. Bursdager ute og bursdager hjemme. Hva har skjedd på 20 år? Jeg kan ikke la være å undres – hvordan vil barnebursdagen til mine barnebarn se ut?