Det var voldsom trafikk nærmest døgnet rundt

Det beste med sommeren er å gå og vente på at den skal komme. Jeg venta og venta, i mai og juni og langt utover i juli før den endelig kom med litt sommersol og varme. For det er jo akkurat det vi ønsker oss mest av alt igjennom lange høst og vintermåneder, at det skal komme en sommer med sol, varme og badetemperaturer. Spise reker på terrassen i lune sommerkvelder, bruke sommerkjolen som aldri blir utslitt, sjansen for at den blir for liten eller umoderne er betydelig større, og få litt brunfarge på en vinterblek skrott.

En venninne sammenligner skrotten med en overvintra hundeskitt, og den sammenligninga synes jeg er utrolig treffende. Nesten før jeg skjønner hva som har skjedd, så har kalenderen blitt snudd over på august og sommeren er ubønnhørlig på hell. Melankolske poetiske betraktninger om at slutten er vakrest når svabergene hvisker og kornåkrene suser, kan jeg dy meg for.

Det er noe trist over denne måneden synes jeg. Alle forventningene som en hadde er borte, mer eller mindre innfridd, og ubønnhørlig blir det mørkere, våtere og kaldere. Og snø. Ja, da – den kommer den også.

Nå må ingen forledes til å tro at jeg ikke har hatt noen særlig bra sommer, for det har jeg absolutt. Vi har kjørt Norge oppover og nedover, og hatt fine opplevelser i massevis. Vi har et usedvanlig vakkert og langstrakt land. På tur hjem nordfra etter en veldig trivelig feiring av en nabo og venn, peisa vi sørover med ei svær campingvogn på slep. Vi kjørte og kjørte og kjørte. Da vi hadde tilbrakt et uhorvelig antall timer i bilen var vi fortsatt mange timer hjemmefra, og jeg hadde satt urinblære og alt annet system på vent.

Trafikken gikk veldig pyntelig. Store deler av Norge står til knes i veiarbeid, så det investeres virkelig i veier i dette landet. Politiet derimot tror jeg det er mindre investeringer i, nærreform til tross, for vi så ikke en eneste politibil fra Harstad i nord til Strømstad i sør.

Polkø derimot, det var det. Da vi kjørte over grensa til søta bror kjørte vi i kø til nærmeste systembolag i flere kilometer. Det er bygd et splitter nytt utsalg av fluidum på 2000 kvadratmeter like utenfor Strømstad, og der var det mange nordmenn som tilbrakte deler av ferien sin for å si det sånn.

Jeg har aldri i mitt liv sett så mange gærninger med fulle handlevogner på en gang, uten unntak nordmenn. Etter mitt ringe forstand må de ha øl og vin i mange tiår framover sånn som de handla. Det var tolv kasser bemanna og kø i alle sammen. Om jeg handla? Jo da, jeg gjorde det, men ikke mer enn tollkvotene tillater.

Med en gubbe som kjører bil som han har stjålet både den og drivstoffet, så må en være forsiktig med inntak av både tørt og flytende. I tillegg er jeg utstyrt med harehjerte, så jeg tåler ikke store nervepåkjenninger i form av tollbetjenter, som jeg faktisk så hele to stykker av, eller politi. Sistnevnte gruppe var som sagt usynlig. Godt mulig de satt i sivilt i en eller annen bil, men det jeg ikke ser skjønner jeg ikke, er heldig sånn.

Vi lånte hytte i skjærgården ved Fredrikstad, og der falt gubben i staver. Vi har skjønt at veldig mange har veldig mye mer penger enn vi kan drømme om etter denne sommeren. Flotte hytter idyllisk beliggende ved sjøen, med sittegrupper i alle himmelretninger. Store fine biler og flotte båter. Bare motoren på de minste båtene, som de susa rundt i, hadde flere hestekrefter enn bilen min.

Yachter i millionklassen og skjærgårdsjeeper, daycruisere, ribber, ja og vannskutere. Det var en voldsom trafikk nærmest døgnet rundt. Det er godt mulig jeg med min ringe forstand ikke skjønner så mye, men jeg kan altså ikke fatte og begripe at sjøen på den sørlige delen av landet, legitimt kan trafikkeres av så mange båter med så store motorer, mens vi som bor i mer perifere strøk, får bot når vi benytter elektrisk båtmotor i ferskvann.

Trafikken med snøskutere skal begrenses, og i store områder forbys det av miljømessige og støymessige hensyn. Men hva med miljø og støy i skjærgården? Jeg er absolutt ikke tilhenger av at det skal være fri motorferdsel i utmarka og fjellet. Men at de som eier ei seter i verneområdet i fjellet får tildelt et minimum antall turer med traktor og firhjuling til nyttetransport, mens ferierende nordmenn på sør og østlandet feier rundt ubegrensa med leketøy på sjøen, det skjønner jeg bare ikke.

Det var ikke snakk om nyttekjøring der de suste rundt i stor fart. Satt på spissen var den eneste bagasjen de hadde med seg en ølboks og en badeshorts. Det er liten tvil om at det er en større velgergruppe som er tilhengere av redusert båtmotoravgift og promilletillatelse på sjøen der enn i dalstrøka innenfor. Men sommeren har vært fin den altså. Nå står striskjorta, havrelefsa og valgkampen for tur. Ja, ja – den som lever får se.