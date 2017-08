Hva er respekt for deg?

Hva er respekt? Spørsmålet dukket opp under et seminar som vi deltok på for noen dager siden. Alle som i rommet måtte reise seg og fortelle de andre hva ordet respekt betydde for dem. Respekt er jo noe vi alle ønsker, forventer og krever, men hva er det det egentlig innebærer?

Det var cirka 25 personer i rommet og alle hadde vær sin egen definisjon av begrepet. Det ble snakk om respekt for eiendom, respekt for personlige grenser, respekt for dem som er annerledes, respekt for kultur, respekt for dine foreldre; ordet synes å være i bruk for et helt spekter av forventninger.

Det som samtidig ble ganske innlysende var at alle direkte eller indirekte siterte en av verdens mest kjente religiøse skikkelser; du skal behandle alle andre slik som du ønsker at alle andre skal behandle deg. En helt grei leveregel for de aller fleste, og den burde ikke være så vanskelig å etterleve – samtidig som vi alle vet at det kam være en av de mest krevende øvelsene her i livet.

I samtaler om kommunesammenslåinger kreves og forventes det respekt fra begge sider. Når det skal brøytes eller ikke brøytes veistykker så blir både respekt og mangel på respekt både for mennesker, tradisjoner, fellesskapets beste og til og med landets lover trukket fram i debatten.

Respekt er nå en gang noe du ikke egentlig kan kreve; det er noe du må gjøre deg fortjent til. Våre ordførere kan gjerne henge ordførerkjedet rundt halsen, men det er der bare til pynt om ikke mannen eller kvinnen som bærer det har gjort seg fortjent til velgernes respekt.

Det vanskeligste av alt er kanskje å respektere dem som ikke respekterer en selv. Samtidig som en rekke samlivsterapeuter antageligvis vil si at hvordan kan du bli respektert av andre om du ikke respekterer og aksepterer deg selv?

Respekt er viktig, både personlig, profesjonelt og mellommenneskelig, men det kan av og til være vanskelig å beskrive hva man egentlig mener det - så der har du ukens oppgave: Hva betyr respekt for deg - og - er du like flink til å respektere andre som du forventer at andre skal respektere deg?