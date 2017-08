Oppgang i motvind

På 80-tallet uttalte administrerende direktør i Ernst G. Mortensens forlag, forlaget som ga ut Norsk Ukeblad, Det Nye, Billedbladet Nå og Vi Menn, at "det er i motvind at ørnen stiger". Etter sommerjobben i lokalavisa hjemme i Nord-Trøndelag var deskjobben i Billedbladet Nå min første faste jobb, og det tok altså bare noen måneder inn i mitt voksne arbeidsliv før man skjønte at ting var på gang.

Allerede dabegynte man i mediebransjen å merke nye lese- og kjøpemønster, og man var nødt til å ta grep for å sikre arbeidsplasser og bedrifter. Siden da har utfordringene i mediebransjen bare blitt tøffere og tøffere år for år, og forandringene skjer raskere enn noen gang.

Opdalingen har de siste årene vært eid av to forskjellige konsern, og vi har gått gjennom flere endringer; først og fremst når det gjelder produksjonsutstyr, publiseringsverktøy og design, men også med tanke innhold.

Nå ser vi at alt det harde arbeidet begynner å bære frukter; Opdalingen er en av få aviser som i nedgangstider beholder sine inntekter og samtidig forbedrer resultatet fra året før.

Ingen må troat dette har vært lett, tøff konkurranse og lange arbeidsdager krever sin mann og kvinne, og vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten en heidundrende flott og sammensveiset arbeidsgjeng. Inntekter må opp og utgifter må ned, men like viktig er det å ha et godt arbeidsmiljø, kollegaer man trives sammen med og folk rundt seg som man både kan lære av og som vet kan sine saker.

Jeg har tidligere reflektert over ordet "respekt" etter å ha vært på et seminar der dette ble tatt opp. På samme seminaret ble det også uttalt at man aldri skal være redd for å jobbe med folk som på forskjellige områder er flinkere enn en selv. Det gjør jeg hver dag i Opdalingen, og derfor har også Opdalingen vært gjennom en tøff, men god omstillingsprosess de siste årene. Den skal vi fortsette med, og du som leser, bruker og annonsør er hjertelig velkommen til å bli med på reisen; tøffe tider til tross – dette går rett vei.