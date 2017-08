Viktig å ta i bruk martnan

Så er det blitt den tida på året, det er klart for nok en Rennebumartna; i år med "Smak" som hovedtema, og da er det bare en ting å gjøre: å smake i vei.

I jakten på nye og spennende prosjekter for å dra turister og hyttefolk til Oppdal og Rennebu er det lett å glemme det vi allerede har. Rennebumartnan er et slikt arrangement, det har liksom "alltid" vært der, og noen synes kanskje til og med at det ikke skjer så veldig mye nytt fra år til år.

Det kan være en utfordring å finne opp det varme vannet igjen og igjen, spesielt når man i årenes løp nesten er blitt genierklært med hensyn til konsept, innsatsen fra frivillige og valg av tema. Det er ingen hemmelighet at velkjente konsept, slik som Rennebumartnan, vil komme til å slite dersom man ikke kommer opp med noe nytt og videreutvikler det.

Det hele blir en hårfin balanseøvelse; man kan ikke gå for lagt bort fra den opprinnelige ideen, da svikter den mest trofaste fansen, den harde kjerne, men om man kjører reprise år etter år så går folk lei og det blir vanskelig å nå ut til et større publikum.

Man skal passe nøye på slik at man ikke kommer inn i en ond sirkel der man kutter innhold på grunn av stram økonomi – slik man i år har valgt å gjøre med en del av de kulturelle innslagene – da kan resultatet bli enda mindre inntekter som man kan investere i innhold til neste år.

Man skal også passe på slik at pågående interne debatter i kommunen, slik som skoledebatten, ikke gjør at folk ute i grendene distanserer seg fra arrangement sentralt i kommunen; at man for eksempel får et distansert eierforhold til det som skjer på Berkåk når man bor på Voll eller Innset.

Rennebumartnan er noe av det mest gjennomarbeida, anerkjente og velkjente som Rennebu har å by på. Når martnan opplever suksess, så er det bra for hele kommunen, ja, det faktisk positivt for både Oppdal og Midtre Gauldal også. Derfor er det viktig at vi alle støtter opp om martnan og de som jobber hardt for at det skal bli en suksess. Og så får vi håpe at årets martna har noen riktig smakfulle nyheter å by på.