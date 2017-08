I Opdalingen 10. august sier Ingvill Dalseg at det går så det suser i Trøndelag. I innlegget er det den setningen jeg er ening med henne i.

Hun sier blant annet at dette kan skyldes denne regjeringens bedring av lokaldemokratiet. Det vil jeg gjerne ha dokumentert.

For meg synes dette som en underlig påstand all den tid at regjeringens kommunereform blant annet tvangssammenslår kommuner. Det kan vel sant å si ikke kalles for økning i lokaldemokrati, ikke med noens øyne. Å ta fra folk lokal beslutningsmulighet er vel ikke det som kjennetegner økning i lokalt demokrati.

Så til noen andre av punktene til Dalseg. Senterpartiet er imot EØS. Ja Senterpartiet er imot EØS slik det ser ut nå. Vi vil ha et EØS eller handelsavtaler med Europa som gir Norge større handlefrihet. Slik det er i dag styrer EØS i stor grad over Norges naturressurser. Berxit har ført til at England skal reforhandle med Europa, vi bør melde oss på.

Ta bare et eksempel. EØS bestemmer over vår differensierte arbeidsgiveravgift. En differensiert arbeidsgiveravgift er en måte å stimulere til næringsetablering I distriktene. I kommunereformen så vil mange kommuner måtte slå seg sammen eller bli tvangssammenslått, da vi avgiftssonene i de minst sentrale bli som i de sentrale delene. Dette vil medføre høyere avgiftsnivå i distriktsområder som i dag har lav avgift.

Dette vil ikke stimulere til næringsetablering i distriktene. Senterpartiet vil derfor kjempe for en differensiert arbeidsgiveravgift, og vi vil bestemme over den sjøl.

Så er det slik at vi vil at de kommunene som stiller sine naturressurser til disposisjon, for eksempel til havbruk, skal ha noe mer igjen på lik linje med for eksempel for konsesjonskrafta. Når det gjelder kraftindustrien å må det også der ligge mer igjen hos kommunene enn det gjør nå. Dette er viktig for å bedre kommuneøkonomiene. Å ha god infrastruktur i en kommune koster, og med endringene i inntektssystemet som er kommet under sittende regjering, så blir for eksempel kommuner som bruker sin lokaldemokratiske rett til å stå alene, straffet. Derfor er dette ekstra viktig nå.

Så til noe som noe annet som opptar meg nå: I den nye Energilova, som den sittende regjeringen fikk gjennom sist høst sammen med støttepartiene, gis det mulighet til at vi skal bygge flere kabler over Nordsjøen, og at private kraftselskap skal kunne bygge disse. Vi har per i dag kabler nok i regi av Statkraft både til Sverige og andre land til å ha en sikker energiforsyning, og kan også selge overskuddsenergi.

Hvis vi bygger flere kabler, og de bygges av private, så legger vi til rette for å eksportere rimelig norsk vannenergi mot å importere høye priser. Prisen på norsk energi vil helt uten tvil øke, kanskje så mye som 60 prosent - 100 prosent. Dette vil svekke vår konkurransekraft. Det vil gjøre energi dyrere for deg og meg, for hoteller, næringsliv generelt og for distriktsnæringene.

Legg merke til Senterpartiet er et JA-parti. Ja til effektivisering, ja til mer lokalt demokrati, ja til levende distrikter, ja til større frihet for Norge, ja til å ta opp EØS-avtalen til nye forhandlinger og ja til å ta hele landet i bruk med tjenester nær deg. Hvis du er enig med oss i dette så stem Senterpartiet den 11. september Vi skal ta godt vare på stemmen din.