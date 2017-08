Går det an å ønske seg en «mobbefri», ryddig og ikke minst realistisk valgkamp?

Vi får stadige advarsler; valgkampen er i gang! Trøste og bære oss sier jeg bare, fornuften min sier at jeg bør være såpass engasjert og interessert at jeg låner øre til debatter og får med meg viktige saker i ukene framover mot valget, mens følelsene stritter imot.

For den som minnes valgkampene på åttitallet og feidene mellom Gro og Kåre, så blir dagens politikermøter bare vaset.

Det lille jeg har sett så lengt, og jeg understreker lille, så består det stort sett av skittkasting, nedrakking, beskyldninger og latterliggjøring av alle de andre sin politikk og løfter. Dette gjelder om politikerne sitter i opposisjon eller posisjon.

Det ropes høyt og all lærdom om å la de andre snakke ferdig og ikke prate i munnen på hverandre er helt glemt. Selvfølgelig er det en overhengende fare for at de aldri blir ferdige hvis de først får ordet, men det måtte da vel gått an at en av dem som leder diskusjonene strukturerer dem litt?

Jeg har fått med meg at det reflekteres over at årets valg i større grad enn før blir et verdivalg.

At vi i Norge gjennom dette valget velger politikere som reflekterer over hva slags verdier landet vårt skal tuftes på de kommende åra. Nå er alle tidsrammer på maks fire år har jeg skjønt, så stort lengre perspektiv enn det er det vanskelig å få.

Men det er et veldig interessant perspektiv, og utrolig viktig. Personlig er jeg ikke akkurat noen stjerneeksempel på en god debattant, til det lar jeg meg i så altfor stor grad styres av følelser. Og hadde jeg vært politiker så er jeg redd den egenskapen jeg har om å snakke før jeg har tenkt meg godt nok om, ville vært et stort minus.

Jeg beundrer faktisk folk som velger å engasjere seg politisk og bruke så mye av tida si på dette, for det er mer som en uriaspost. Det står i stormen og blir feid over ende både titt og ofte, men klamrer seg likevel beundringsverdig godt fast i kaoset.

Rent fysisk så kan det virke som om KrF-lederen har større utfordringer i sterk vind enn både statsministeren og Venstre-lederen, men så langt så virker det som han står like stødig som damene.

Men så var det dette da – hva skal egentlig en stakkars amatør tenke og tro om fagre løfter og store ord som våre folkevalgte strør om seg med i disse tider? Jeg har gått inn og tatt sånne valgomater på både NRK, Dagbladet og Aftenbladet, og har i grunnen ikke fått noe entydig svar på akkurat hvor jeg står politisk.

Jeg har skjønt at miljø er en veldig «in»-greie, så oljeleting i Lofoten og utbygging av vernede vassdrag har vært ståsted på ytterste høyre fløy, og naturlig nok midt imot til venstre.

Det er vel ikke akkurat noen stor overraskelse at samarbeidspartiet som sitter i regjering og som har fått igjennom avgiftslette på båtmotorer og frislepp av vannskutere, går inn for utredning og boring i matfatet vårt.

Verdiskaping i distriktet og arbeidsplasser er motivasjonen har jeg skjønt. Samtidig kan jeg ikke dy meg for å tenke at det nok er noen baktanker på inntektssiden som ligger bak. Ingen kan sette opp et statsbudsjett år etter år som tærer på kapitalen, det må komme penger inn også.

Noe utfordrende er det kanskje når en vet at nettopp havet står for en veldig stor del av ressursene og inntektene til moderlandet allerede. Skråsikkert sies det at forskning og utvikling i ladet vårt har kommet så langt, at det ikke er noe problem å kjøre tospann med olje og fisk.

Jeg er imponert over skråsikre folk. De bare vet at det er sånn liksom. Helt uforståelig for en som stadig tenker; ja men enn hvis? Samtidig som det er fokus på verdiskaping i distrikta så skal det satses mer på sentrale områder av landet. Boligbygging, veibygging, sykehus, skoler, universitet. Enhetene skal bli større og samles i mer urbane deler av vårt langstrakte land.

Er du politi i Bodø, skal du ha arbeidsplassen din helt ned til Majavatn i sør og Vega i vest, hovedsetet skal ligge sentralt. Sykehusa blir større, legges til større steder, og blir mer spesialiserte, høgskoler og universitet likeså.

Oljekompetansen skal samles i storbyer på Vestlandet og politisk tyngde, kompetanse (?) og offentlige arbeidsplasser skal samles i Tigerstaden. Det er verdiskaping som politikere i sentrale posisjoner snakker varmt for.

Et motsatt syn blir kalt bakstrebersk, lite nytenkende og skrekkelig lite framtidsretta. Og det kan godt hende. Som sagt, den skråsikkerheta synes jeg er vanskelig.

Politikeres debatt om verdier er forresten heller ikke helt i samsvar med det som jeg ser på som viktige verdier. Verdier i maktens korridorer er gjerne synonymt med økonomi og gevinst, for meg er det de mellommenneskelige verdiene som er viktigst, men så langt er det ikke den typen diskusjoner som har tatt temperaturen til de store høyder i valgkampen.

Hva om diskusjonene i større grad var om kvalitet og innhold i skoler, sykehus, omsorgssektoren, i primærnæringene, store utdanningsinstitusjoner, offentlige arbeidsplasser, enn økonomi og lønnsomhet?

Går det an å ønske seg en «mobbefri», ryddig og ikke minst realistisk valgkamp med fokus på løfter som faktisk kan innfris?

Jada – jeg vet det er noen måneder til julaften ennå, men for en gangs skyld så er jeg ute i god tid. Ønskelista er herved levert.