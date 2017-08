La lærerne gjøre jobben sin

Nok en sommer er over og en ny skolestart står for døra. Både elever, foreldre og lærere er spente og forventningsfulle; mon tro hva det nye skoleåret vil bringe.

Uten å fornærme noen så kan vi vel trygt fastslå at lærerne har en av samfunnets viktigste oppgaver. Lærerne er med å forme og legge grunnlag for vår felles framtid, de har ansvaret for noe av det mest dyrebare i et hvilket som helst samfunn; barna våre.

Men, de har først og fremst ansvaret for skolegangen og utdannelsen til barna og ungdommene, å tillegge skolen og lærerne mer ansvar enn dette er urettferdig ovenfor både barna og lærerne.

Det er altså ikke slik at det er lærerne som først og fremst har ansvaret for oppdragelsen til barna våre. Lærerne bør selvsagt være gode og kunnskapsrike, inspirerende og trygge forbilder, men så bør resten av jobben gjøres av barnas foresatte; enten det er mamma og pappa, mamma og mamma, bare pappa, bare mamma eller den eller de som måtte har ansvaret for barnet.

Det er for eksempel ikke skolens ansvar alene å få bukt med mobbing. Den jobben starter hjemme rundt frokostbordet, i bilen på vei til skolen eller når familien tilbringer tid sammen etter skolen.

Empati, kjærlighet og omsorg for medmennesker kan omtales rent teoretisk i en skolebok, men erfaringene og praksisen er "hjemmelekse".

Det er en fordel at både menn og kvinner i forskjellige aldre jobber i barnehage og hele grunnskoleløpet, men det er de eller den foresattes oppgave å sørge for at et barna har både mannlige og kvinnelige personer i livet sitt, og at barna har kontakt med både unge og eldre, og så videre så langt det er mulig.

Folkeskikk er noe som bør læres hjemme, det samme gjelder hygiene og respekt for andres meninger og livssyn. Skolen kan gjerne være med å underbygge alt dette, men skolen er en kunnskapsinstitusjon.

Og så vet vi også at foreldre slett ikke blir mindre viktig selv om ungene vokser til og blir "vanskelige" ungdommer, da har de kanskje ekstra behov for noen der hjemme. Foreldrerollen er kjempeviktig, ikke glem dem selv om sommeren er over og skolen har startet igjen; lærerne har mer enn nok med den jobben de allerede har.